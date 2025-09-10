Морето взе поредна жертва в Приморско
Инцидентът е станал на обяд на 9 септември
56-годишен мъж от Велики Преслав се удави в морето край пост №1 на Северния плаж в Приморско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал около 12:25 ч. на 9 септември.
Тялото е извадено и транспортирано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.
По случая се води разследване.
Това е поредният удавник на Северния плаж в Приморско през този сезон. Миналия месец 35-годишен турист от Чехия се удави там малко след 17 часа, а през юли морето "погълна" 66-годишен мъж.
В края на миналата седмица други трима души се удавиха по Южното Черноморие. На 5 септември около 7.00 часа сутринта в района на "Боруна" под Морската градина на Царево изплува тяло на 23-годишен австрийски турист, пристигнал в България на 1-ви същия месец и отседнал в курорта. В същия ден около 10.20 ч. в района на централния плаж на Слънчев бряг, пред хотел "Синя перла" се удави 63- годишен молдовски турист, пристигнал в България на 3 септември. На 7 септември около 13.00 ч. към черната серия от удавници се присъедини 64-годишна жена от Ямбол. Тя се удави в района на плаж "Градина - юг".