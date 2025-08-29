Морето взе поредна жертва - румънка се удави край Слънчев бряг
Инцидентът е станал на плажа до хотел "Дюн"
Морето взе поредна жертва. 58-годишна румънска туристка се е удавила край Слънчев бряг, съобщиха от ОДМВР - Бургас.
Инцидентът станал на 28 август около 11 часа в района до спасителен пост № 18 в близост до хотел "Дюн". Жената е била отседнала в курортния комплекс.
Тялото й е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" на областната болница в Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
Това е поредният удавник в курорта през август. В средата на месеца 14-годишен младеж и 35-годишен негов роднина се удавиха край хотел "Вянд" в Слънчев бряг.
Същият ден морето край Ахтополи и Свети Влас погълна още двама души. Единият от мъжете загуби живота си, докато се опитва да спаси давещо се момиче.
Седмица преди това 18-годишен младеж се удави след като силното течение го завлече навътре в морето до кея на плаж "Аркутино".
Август е особено опасен заради силни подводни течения и високи вълни, които лесно могат да хванат в капан неопитните плувци, предупреждават предупреждават спасители и експерти.