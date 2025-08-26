Две братчета на 4 и 6 години са избягали от детска градина "Св. Анна" в Сапарева баня, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР - Кюстендил ст. комисар Светослав Григоров.  Първоначално бе съобщено, че бегълците са момче и момиче, но  от Областната дирекция на МВР в Кюстендил направиха уточнение. 

Сигналът е подаден от майката на децата след като от детската градина я информирали за изчезването на децата.

Незабавно са предприети издирвателни действия от екипи на полицията от Сапарева баня и Дупница. Малчуганите са намерени за 50 минути в центъра на Сапарева баня. Те са в добро здравословно състояние, макар и уплаяшени, предадени са на родителите и вече се намират на домашния си адрес.

"Искам вкъщи", казало по-малкото момценце, след като полицаите ги открили.

Малчуганите са избягали от детската градина малко обяд децата. Открити са в магазин в кв. "Гюргево", предаде по-рано БНР.

"Ало, детето ви го няма": Две деца избягаха от детска градина в София, търсиха ги 40 минути
Виж още "Ало, детето ви го няма“: Две деца избягаха от детска градина в София, търсиха ги 40 минути

Децата са от кв. "Сапарево", в семейство с още двама малчугани. Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал.

"Уредихме всички екипи, които имаме на разположение със свободни хора, да ги търсят. Открити са благодарение на съвместните усилия на служителите на МВР, в централната сграда на детската градина. Малко са си палави дечицата. Намерили са промеждутък. Текат ремонтни дейности, доколкото разбрах. Вратата е била отворена, имало е кола, която е зареждала и са "използвали намалението". Миг невнимание и са се измъкнали", каза кметът на Сапарева баня Калин Гелев.

Утре сутринта в 9 часа той е привикал при него директорката и учителката на децата.

"При всички случаи, при нас със сигурност ще има дисциплинарно производство", каза още кметът.

През юли момче на 5 г. и момиче на 7 г. избягаха от 173-та детска градина "Звънче" в столичния квартал "Хаджи Димитър" след като по-голямото дете натиснало бутона за изход, монтиран твърде ниско. Децата бяха открити след около 40 минути в друг квартал - на ъгъла на "Черковна" и "Мадрид", което е доста далеч детското заведение. 

През април пък  6-годишно хлапе избяга от детска градина в столичния квартал "Връбница". Детето се похвалило по-рано в градината, че планира да избяга, вдъхновено от клипчета в интернет.

Година по-рано  три 3-годишни деца избягаха от столична детска градина в жк "Люлин".

През юни в Бургас пък малчуган едва на 2 години избяга още в първия си ден в детска градина в Бургас.

