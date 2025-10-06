Мъж простреля непълнолетно момиче, почиствайки ловната си пушка в Попово
Оръжието е иззето, а гражданинът е задържан
51-годишен мъж простреля по невнимание непълнолетно момиче, почиствайки ловната си пушка, съобщават от Областната дирекция на МВР в Търговище.
Инцидентът е станал на 3 октомври около 22:15 часа в жилище в Попово. При почистване на законно притежавана от него гладкоцевна ловна пушка - 12-и калибър, мъжът прострелял в областта на кръста непълнолетно момиче, с което му е причинил средна телесна повреда.
Момичето е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказаната му медицинска помощ е транспортирано с линейка в болница в Варна, където да му бъде извършена хирургичека операция.
По информация на БТА пострадалата е дъщеря на жената, с която 51-годишният мъж живее на семейни начала.
Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в Районното управление в Попово. По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност.