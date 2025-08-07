Мъжът е ранен в коляното, докато се разхождал между аквариума и обсерваторията

2824 Снимки в колаж: БТА/iStock by Getty Images

Неизвестен стрелец рани с въздушна пушка случаен минувач в Морската градина във Варна в сряда вечерта, когато е било оживено от хора. За това съобщава във Фейсбук потърпевшият, който е улучен в коляното и ще се лекува няколко седмици.

Мъжът не знае кой го е прострелял, докато се разхожда по крайбрежната алея, тъй като не е имал конфликтна ситуация. Благодарен е за бързата намеса на полицията и "Спешна помощ".

"На 06.08.2025 г. в 18, 46 часа бях прострелян с пневматично оръжие на голямата алея, която се намира между аквариума и обсерваторията. Наложи се операция по спешност, при която от коляното ми беше изваден голям калибър въздушен "куршум". Благодаря на бързата реакция на Бърза помощ и МВР. Ще са ми необходими поне 3 седмици за възстановяването", разказва потърпевшият Юсеин Бейлюл в социалната мрежа.

Той е бил улучен, докато спрял за кратко да говори по телефона.

Простреляният мъж отправя молба към варненци да съдействат на органите на реда и да го потърсят, ако са забелязали някой да стреля в Морската градина с пневматично оръжие.

"Ако този изстрел беше попаднал в друга част на тялото или в някое дете, изходът можеше да е фатален. Нека няма други като мен. Моля за съдействие!!!! Пазете се!! Алеята беше супер натоварена с хора, които слизат или се качват от морето", добавя Бейлюл.

В момента на инцидента покрай него преминала голяма група хора "с мощни тротинетки с напълно прикрити лица".

"Прострелването е точно от страната на алеята. Изключително важно е да поясня, че нямам и не съм влизал в конфликт с никого", уточнява още пострадалият човек, който добавя, че не е от Варна, а от съседен град.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.