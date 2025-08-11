61-годишен мъж от софийското село Врачеш простреля сина си с незаконна ловна пушка, а лекарите не успяха да го спасят, съобищха от Областната дирекция на МВР-София.

Сигналът за семейния скандал е подаден в петък около 23.10 часа в РПУ-Ботевград. 

На място били изпратени служители на жандармерията, които при пристигането си чули два изстрела от къщата.

Оказало се, че 61-годишният Красимир И. е прострелял сина си Илия. Пострадалият е транспортиран в столична болница, но въпреки усилията на лекарите по-късно е починал.

Бащата е задържан за срок до 24 часа. Дежурна оперативна група от областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

След доклад на събраните материали в Окръжната прокуратура родителят е привлечен в качеството на обвиняем за убийство. Наложена му е мярка за задържане за срок до 72 часа.

По информация на местните сайтове "Балканец" и "Botevgrad.com" в семейството често е имало скандали, а синът е проявявал агресия към родителите си. Преди няколко месеца Илия нападнал майка си и счупил ръката й. Оттогава тя не живее в семейното жилище.

