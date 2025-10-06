Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката (Хаинбоаз) в района на гурковското село Пчелиново, съобщиха от Областната дирекция на МВР. При инцидента няма пострадали. Движението се осъществява в една лента, на място има полицейски екип.

Войната по пътищата

Сигнал за произшествието е получен в 12:48 часа днес. По първоначална информация то е между два товарни автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати, предаде БТА.

Движението в района на местопроизшествието е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно, уточниха от полицията.

Камион от военен конвой е катастрофирал в Прохода на Републиката
Виж още Камион от военен конвой е катастрофирал в Прохода на Републиката

По данни на МВР общо 15 души са ранени при 11 пътни инцидента в страната през изминалото денонощие. Няма загинали.

Проходите Троян - Кърнаре и Шипково-Рибарица се отварят за движение на всички видове моторни превозни средства, съобщи по-рано инж. Георги Генов, директор на Областно пътно управление - Ловеч. На 3 октомври беше ограничено движението за тежкотоварни камиони над 12 т през Троянския проход, а проходът Шипково - Рибарица беше затворен за всички видове моторни превозни средства.

