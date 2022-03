Експлозия край студентско общежитие в загребския квартал "Ярун" стресна жителите на хърватската столица снощи.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че около 23 часа снощи са получени няколко сигнала от граждани за детонация, която последвала, след като от небето паднал неидентифициран летящ обект. Инцидентът е станал край студентското общежитие "Степан Радич".

Веднага на място са изпратени десетки екипи на полицията, пожарната и Военна полиция. Открит е голям кратер, а при оглед на района са открити два парашута. Нанесени са щети и по паркирани автомобили.

От хърватското МВР призовават гражданите да не публикуват снимки и видеоклипове на разбилия се летящ апарат.

В социалните медии обаче за кратко се появиха такива. Военни експерти, цитирани от хърватските медии твърдят, че се касае за украински разузнавателен дрон Ту-141 "Стриж", който поради повреда се е оказал в Хърватия.

"Обектът, който се разби в Загреб, е разузнавателен дрон Ту-141 Стриж. Вероятно поради сериозна повреда той е прелетял над Унгария и се е разбил в Загреб. Наскоро беше обявено, че Украйна е пуснала в експлоатация дронове от съветската епоха и доколкото знам, украинците са единствените в света, които използват дрона Ту-141", обясни пред хърватския "Дневник" Тайлър Рогоуей, експерт по военна авиация и редактор на портала War Zone.

Той допълва, че заключенията му се базират на снимките, на които се вижда едното крило на дрона, което е останало непокътнато при сблъсъка със земята.

"Този тип дрон не се използва за първи път в Украйна. Украинците го използваха по време на отцепването на Крим. Реално погледнато, Ту-141 Стриж е по-скоро крилата ракета, отколкото традиционен безпилотен летателен апарат. Пуска се от ремарке, маршрутът се определя предварително и се използва за събиране на разузнавателна информация. И, да, има парашут, така че може да се използва многократно", каза още Рогоуей.

Двата открити парашута са червено-бели. Единият от тях е намерен в източната част на езерото Ярун в квартала.

"Ту-141 Стриж" е разузнавателен дрон на въоръжение в съветската армия през 70-те и 80-те години на миналия век.