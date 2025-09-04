Ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш

945 Колаж: Dir.bg

Започна ремонтът на пътя I-3 Бяла - Ботевград в участъка, където на 31 март стана тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна Попова, предаде БТА. Ремонтът ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата преди село Телиш.

Движението на автомобили ще е с временна организация и ще се извършва в едната лента. Днес преминаването през пътния участък ще е спряно до 17:00 часа. Обходят маршрут е през селата Ракита и Радомирци.

Сияна Попова загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла - Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

В Окръжен съд - Плевен започна делото за пътнотранспортното произшествие, обвиняем е шофьорът на камиона. На последното заседание в края на юли бяха разпитани шестима свидетели. Делото продължава на 19 септември.

Преди това пътят между плевенските села Телиш и Радомирци, на който стана трагедията, бе затварян на два пъти за проби - в началото на април и в края на юли. На място експерти извършиха следствен експеримент. Следователи взеха и така наречената "ядка", която да покаже дълбочината и качеството на положената настилка и дали тя е била компрометирана.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.