Бедствено положение е обявено в три населени места в община Средец

1355 Снимка: Булфото

Пожари горят в различни части от страната в горещия неделен ден. Един от тях затвори магистрала "Марица", а друг замалко да достигни манастира край Банкя. В късния следобед пожар пламна и близо до столичното летище. В няколко населени места в Бургаско обявиха бедствено положение, а пламъците край Сунгурларе отново се разяриха.

Пожар избухна днес следобед в местността Мумнево край Свиленград. Огънят прехвърли магистрала "Марица" и се насочи към Свиленград, съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.

Заради задимяването магистралата "Марица" е затворена за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".

Ситуацията е много сложна, обясни Тонев. Пожарът се развива в няколко огнища. На място в момента са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления, допълни той.

В хасковското село Клокотница също възникна пожар, който засегна няколко двора преди да бъде овладян. Причината бе приготвяне на зимнина на открит огън.

Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна заради вятъра, огънят се насочва се към село Скала

Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна заради вятъра, като причината е обърнатата посока на въздушните течения и тяхната скорост, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе. Огънят се движи към село Скала, за което са пренасочени усилия със земеделска техника - трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня.

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е на терен и наблюдава действията на земеделците, с чиято техника се надяват да прекъснат пътя на пламъците и да предотвратят навлизането им в селото. Усилията на администрацията в момента са съсредоточени там, за да се реагира максимално бързо, ако се наложи евакуация на населението на село Скала.

Към момента с огъня продължават да се борят девет противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и двата шведски самолета, земеделци с техника и доброволци.

Пожарникарите са вече много уморени от продължилата повече от 48-часова борба, но усилията продължават, за да се спре огъня, добавиха от общинския пресцентър.

Бедствено положение е обявено в три населени места в община Средец

Бедствено положение е обявено на територията на три населени места в община Средец - селата Сливово, Синьо камене и Гранитец, каза за БТА кметът на община Средец Иван Кичев.

"В района на тези три села гори предимно горски масив. На този етап огънят е почти локализиран, мога да кажа, но въпреки всичко силният вятър и високите температури налагат да се вземат абсолютно всички мерки", заяви кметът.

По думите му, до преди около час хеликоптери са участвали в гасенето на пожара, но са се оттеглили, най-вероятно заради разрасналия се пожар в района на Сунгурларе. "Мобилизирахме и селскостопанска техника, която да се опита да направи просеки по посока подхода на огъня. На място има около шест противопожарни автомобила. Ситуацията е динамична. В района на община Средец гори от петък следобед", каза още Кичев.

Той уточни, че в момента положението не е толкова критично и се работи по локализирането на пожара, въпреки че е много разпръснат, с множество тлеещи огнища, паднали и тлеещи дървета. "Пътищата са труднопроходими, включително и за противопожарната техника, което ни принуждава, доколкото е възможно, да участваме в гасенето с ръчни пръскачки. Трудно е при тези температури. Пожарът тръгна от непосредствена близост до пътя, който води към село Сливово, на около стотина метра преди селото. На две места едновременно пламна, а в един момент имаше и пожар в къща. Ако това е направено умишлено, не мога да си представя, че има хора, способни на подобно нещо", коментира кметът.

Пожар е горял в района на Банкя и манастира "Св. Петка"

Пожар е горял по-рано днес в района на Банкя и манастира "Св. Петка", но вече е потушен, съобщи за Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община.

На място са се отзовали четири екипи на пожарната и на аварийната дирекция на общината, както и доброволци от Доброволно формирование за защита при бедствия на Столичната община. По разпореждане на кмета на София Васил Терзиев са изпратени четири водоноски. Пуснат е и пожарен дрон от екипите на "Аварийна помощ и превенция".

Пожарът е овладян, няма опасност на населените места в района, както и за манастира "Св. Петка", увери Красимир Димитров.

Пожар гори и в столичния квартал "Христо Ботев" близо до летището

Пожар гори в близкия до летището кв. "Христо Ботев" в столицата, към момента не е загасен изцяло, съобщиха от пожарната.

Сигналът е подаден в 15:05 ч., на място са отишли седем противопожарни автомобила с 21 служители. Няма опасност за къщите наоколо, увериха от пожарната и информираха, че става въпрос за възпламенени битови отпадъци. Има задимяване в района.

Въпреки гъстия дим, издигащ се над района, нямаше данни за опасност за работата на летището.

Пожарът над Сандански отново се разгоря

Пожарът над Сандански отново се разгоря, съобщи за БТА директорът на Горското стопанство в града Симеон Ефремов.

По думите му на терен са екипи на пожарната и горските стопанства, които се опитват да овладеят ситуацията. Едното огнище е тръгнало горе във високото и е в непосредствена близост до парк "Пирин".

Той допълни, че на място има много хора, но е трудно заради високите температури, а вятърът много пречи.

Огънят в района на Илинденци възникна на 25-и юли около 20:42 часа. Въпреки изпратените на място екипи, огънят се разрасна бързо. Бяха евакуирани петима, живеещи във вилната зона на село Илинденци, община Струмяни.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.