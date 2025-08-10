Продължава борбата с пожара в Сунгурларско. Огънят все още не е напълно потушен. На терен работят девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, подпомагани от хеликоптер от Ново село. Това съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе.

Сезонът на пожарите

Всеки момент се очаква да пристигне още един хеликоптер 'Кугър" и двата шведски самолета, както и два булдозера за прокарване на просеки.

В момента в землищата на селата Бероново, Славянци и Скала са активни четири огнища. Земеделски производители от региона оказват активна помощ, използвайки своята техника и доставяйки вода. В гасенето участват и доброволци. Опасност за жителите на засегнатите села, техните домове и стопанства няма. Заповедта на кмета за бедствено положение остава в сила до пълното потушаване на пожара.

Към този етап не може да се посочи с точност какви са щетите и каква е изгорялата площ. Съществува опасност ситуацията да излезе отново извън контрол при промяна на посоката на вятъра, поради което обстановката се наблюдава непрекъснато.

Борбата с пожарите продължава. Най-тежко е край Сунгурларе
Виж още Борбата с пожарите продължава. Най-тежко е край Сунгурларе

Евакуираните вчера възрастни хора от дома за лица с увреждания в с. Славянци няма да бъдат върнати в сградата през днешния ден. На място се намират директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас старши комисар Николай Николаев и областният управител на област Бургас Владимир Крумов.

ИЗБРАНО
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи Лайф
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи
4738
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче Корнер
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче
4867
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция Бизнес
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция
5588
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс" IT
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс"
2224
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде Impressio
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде
6294
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция Trip
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция
2955
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне Вкусотии
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне
1465
Жълт код за жеги в 21 области в страната Времето
Жълт код за жеги в 21 области в страната
4