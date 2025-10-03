Пожар избухна в нефтопреработвателната рафинерия на "Шеврон" в покрайнините на Лос Анджелис снощи. Пламъците се виждаха от километри, съобщи Асошиейтед прес. 

САЩ

Властите в Ел Сегундо, Калифорния, призоваха жителите да останат по домовете си. В ранните часове на днешния ден пожарът беше локализиран и не представляваше заплаха за обществената безопасност, уточниха от кметството. Евакуации не бяха разпоредени, предаде БТА.

"Пожарът все още не е напълно овладян и пътищата остават затворени", се посочва в изявлението.

Огънят е избухнал в подразделение за производство на реактивно гориво, предаде Ройтерс.

От компания "Шеврон" съобщиха, че няма пострадали и целият персонал е в безопасност. По данни от системите за наблюдение огънят не се е разпространил извън територията на съоръжението. 

Засега не е ясно какво е причинило експлозията в съоръжението, което доставя реактивно гориво за международното летище в Лос Анджелис (LAX), разположено точно на север от рафинерията.

Жителите близо до рафинерията описаха, че първо са чули силен тътен, след което избухнали пламъците. "Почти цялото небе беше оранжево", каза пред KABC-TV Сам Дохърти, който живее на 10 пресечки от рафинерията.

Полицията и пожарната в Ел Сегундо не дадоха незабавен коментар за инцидента, който според първоначалната информация е избухнал внезапно.

От кабинета на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм заявиха, че следят ситуацията и координират действията си с щатските и местните власти, за да бъде гарантирана безопасността на населението.

 

Ел Сегундо е крайбрежен град, разположен на около 1,6 километра южно от международното летище на Лос Анджелис. Кметът на града Карен Бас увери в публикация в "Екс", че летището не е засегнато.

Рафинерията обхваща приблизително 1,5 квадратни мили (3,9 кв. км) и има повече от 1100 мили (1,770 км) тръбопроводи. Тя работи от 1911 г. и има капацитет за преработка до 290 000 барела суров петрол на ден, включително бензин, реактивно и дизелово гориво, сочи информация от сайта на компанията.

Не е ясно как пожарът ще се отрази на способността на рафинерията да произвежда реактивно гориво и дали по-широкото производство е било засегнато. Цените на фючърсите на суровия петрол WTI се търгуваха с 22 цента нагоре при 60,70 долара за барел в 1136 GMT в петък, на път за седмична загуба от над 7%.

Петролът напът към най-стръмния си месечен спад от 3 месеца и половина
Виж още Петролът напът към най-стръмния си месечен спад от 3 месеца и половина

Пожарът едва ли ще окаже голямо влияние върху по-широкия петролен пазар, коментират двама анализатори пред Ройтерс, но цените на бензина в Калифорния може да се повишат, тъй като пазарът на горива в щата е изолиран от други центрове за рафиниране на САЩ в Средния Запад и на брега на Персийския залив.

Ако предлагането бъде засегнато, калифорнийският пазар може да привлече внос на гориво от северноизточните азиатски рафинерии в Южна Корея, Тайван и Япония, съобщиха азиатски търговски източници.

