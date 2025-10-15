Пожар е възникнал в шредерен цех на пернишкото предприятие "Стомана Индъстри", съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
По първоначална информация огънят е тръгнал от самозапалване на стружки. На място са екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", противопожарен автомобил на предприятието и полицейски служители.
В града се виждаше черен, гъст дим над завода, чували са се и гърмежи.
Пламъците са овладени.
Няма данни за пострадали хора и опасност за съседните цехове, допълниха от полицията.
Все още не са ясни размерите на причинените щети.
