Пожар е възникнал в шредерен цех на пернишкото предприятие "Стомана Индъстри", съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

По първоначална информация огънят е тръгнал от самозапалване на стружки. На място са екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", противопожарен автомобил на предприятието и полицейски служители.

Снимка: БТА

В града се виждаше черен, гъст дим над завода, чували са се и гърмежи.

Голям пожар в завод за фуражни храни в Ловеч (снимки)
Виж още Голям пожар в завод за фуражни храни в Ловеч (снимки)

Пламъците са овладени.

Няма данни за пострадали хора и опасност за съседните цехове, допълниха от полицията.

 

Снимка: БТА

Все още не са ясни размерите на причинените щети.

ИЗБРАНО
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й Лайф
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й
11707
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България Корнер
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България
20056
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
12693
Microsoft спира поддръжката на Windows 10. Има ли какво да направим? IT
Microsoft спира поддръжката на Windows 10. Има ли какво да направим?
7100
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано" Impressio
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано"
1725
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция Trip
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция
4067
Според науката това е най-мръсното място в кухнята ви Вкусотии
Според науката това е най-мръсното място в кухнята ви
903
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
343
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване Времето
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
441