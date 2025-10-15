Асфалтовият отпадък на брега на реката край сливенското с. Крушаре се свлече по дигата към речното корито, докато екип от "Басейнова дирекция" правеше проверката

649 Кадри в колаж: Фейсбук

Асфалтовата планина на брега на река Тунджа край сливенското село Крушаре трябва незабавно да бъде премахната. Такова е разпореждането на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" след оглед на място.

По време на инспекцията натрупаният асфалтов отпадък се е свличал по дигата на реката към речното корито, съобщиха от МОСВ.

Оттам уточниха, че екип на "Басейновата дирекция" е направил огледа веднага след постъпила информация за струпания отпадък от асфалтов материал на брега на река Тунджа, на изхода на село Крушаре, община Сливен.

Установено е, че отпадъчният асфалт е струпан между устоите на стария и действащия мост на републиканския път II 53 Сливен - Ямбол.

Наличието на отпадъка близо до водния обект е предпоставка при влошена метеорологична обстановка - проливни дъждове и преминаване на високи води, голяма част от него да се свлече в речното корито и да доведе до наводняване на прилежащите територии, се посочва още в съобщението.

От министерството добавят, че незабавно са информирани отговорните институции - Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), Областната управа на Сливен и Община Сливен, с указание в най-кратки срокове да се предприемат съответните мерки за премахване на асфалтовия отпадък.

Последваща проверка на място е извършена от експерти на Басейновата дирекция съвместно с представители на Областно пътно управление - Сливен и на местната власт. БДИБР допълнително е дала указания да бъде писмено информирана за предприетите действия за премахване на струпания отпадък. Изпълнението на дадените указания ще бъде проследено от дирекцията до края на седмицата, посочват още от министерството.

Купчините от тонове фрезован асфалт са останали от ремонта на автомагистрала "Тракия" и са депонирани на общински терен, за да се използват за асфалтиране на улиците на съседните села. Това предизвика възмущението на местното население заради риска от замърсяването на водата.

Директорът на Областното пътно управление в Сливен Митко Иванов обясни, че изборът на мястото е направен заради близостта до трасето на магистралата.

"Търсехме терен, който да бъде най-близо до магистралата. Обърнахме се към кмета на село Крушаре, той ни осигури този общински терен, където започнахме депониране на фрезован материал", разказа Иванов по-рано днес пред БНТ. По думите му заради небрежност при натрупването му, част от асфалта е попаднал в коритото на реката.

"Когато започнаха да го карат, го стовариха на купчини, но явно не се съобразиха и го натиснаха повече - зае малка част от коритото. Веднага изпратихме багер и камиони, които да изгребат материала", добави той.

Кметът на село Крушаре пък не изрази особено притеснение и заяви, че недоволството било преувеличено, а темата е използвана за политически цели.

Лонгозните гори край Тунджа и уникалната флора и фауна са част от защитена територия, а повечето от птиците, които ги обитават, са защитени от Червената книга.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.