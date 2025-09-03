Всички ранени са от поморийското село Бата

1331 Снимка: iStock by Getty Images

Четирима младежи са пострадали при пътнотранспортно произшествие, станало около 23:36 ч. снощи на пътя между поморийските села Медово и Бата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е възникнал, след като лек автомобил "Опел Корса" с бургаска регистрация, управляван от 18-годишно момиче с шест месеца стаж като водач, е катастрофирал самостоятелно. При движение с несъобразена скорост в участък с ляв завой, водачката е загубила контрол над автомобила, който се е преобърнал в крайпътна земеделска нива.

В автомобила са пътували още две момчета и едно момиче - всички от село Бата, Община Поморие. Четиримата младежи са без опасност за живота.

При катастрофи в страната за изминалото денонощие са пострадали 22-ма души, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 17. Няма загинали.

В София са станали две тежки и 22 леки катастрофи. Има двама пострадали.

От началото на месеца 45 души са ранени при 39 тежки пътнотранспортни произшествия. От началото на годината при 4539 катастрофи са загинали 283 души и са ранени 5718.

В сравнение с данните за същия период на миналата година се отчитат 18 загинали на пътя по-малко.

