Четирима младежи са пострадали при пътнотранспортно произшествие, станало около 23:36 ч. снощи на пътя между поморийските села Медово и Бата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Войната по пътищата

Инцидентът е възникнал, след като лек автомобил "Опел Корса" с бургаска регистрация, управляван от 18-годишно момиче с шест месеца стаж като водач, е катастрофирал самостоятелно. При движение с несъобразена скорост в участък с ляв завой, водачката е загубила контрол над автомобила, който се е преобърнал в крайпътна земеделска нива.

В автомобила са пътували още две момчета и едно момиче - всички от село Бата, Община Поморие. Четиримата младежи са без опасност за живота.

При катастрофи в страната за изминалото денонощие са пострадали 22-ма души, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 17. Няма загинали.

В София са станали две тежки и 22 леки катастрофи. Има двама пострадали.

От началото на месеца 45 души са ранени при 39 тежки пътнотранспортни произшествия. От началото на годината при 4539 катастрофи са загинали 283 души и са ранени 5718.

В сравнение с данните за същия период на миналата година се отчитат 18 загинали на пътя по-малко.

ИЗБРАНО
Скалата може да бъде номиниран за "Оскар“ за новия си филм "Смазващата машина“ Лайф
Скалата може да бъде номиниран за "Оскар“ за новия си филм "Смазващата машина“
10095
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас Корнер
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас
10773
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева Бизнес
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева
6173
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес IT
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес
51651
Уди Алън за Тръмп: Той е много добър актьор Impressio
Уди Алън за Тръмп: Той е много добър актьор
1008
От гетото на Себу до глобалната сцена: Феноменът Budots URBN
От гетото на Себу до глобалната сцена: Феноменът Budots
1128
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи Trip
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи
3161
Най-голямата грешка, която всички правим, когато готвим с консервирани бобови култури Вкусотии
Най-голямата грешка, която всички правим, когато готвим с консервирани бобови култури
1696
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден Zodiac
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден
1229
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса Времето
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса
401