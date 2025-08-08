Инцидентът е станал във велинградското село Кръстава, спътникът му е в болница

16-годишен младеж от велинградското село Кръстава се удари с мотоциклета на баща си в крава на пътя за Велинград и загина.

Инцидентът е станал малко преди 23.00 ч. снощи. 16-годишно момче решило да се повози, като заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намираща се на пътя крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.

Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение, съобщи БНТ.

На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Един човек е загинал, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, 248 жертви от началото на годината

Един човек е загинал, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своя сайт. Произшествията с ранени и загинали са 25.

От началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 167, като девет са загинали, а 210 - ранени. От началото на годината в страната са станали 3947 катастрофи с 248 загинали и 4926 ранени.

За последното денонощие в София е имало 17 леки произшествия, две тежки. Няма загинали, двама са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., отбелязват от МВР.

През 2024 г. броят на тежките инциденти на пътя и сериозно пострадалите остава тревожно висок според Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата за 2024 г., приет по-рано тази седмица от Министерския съвет. Докладът представя задълбочен анализ на състоянието на безопасността на движението по пътищата, като отчита актуалните предизвикателства, постигнатите резултати и системните слабости. През 2024 г. в страната са настъпили 77 171 пътнотранспортни произшествия, като броят на тежките инциденти и сериозно пострадалите остава тревожно висок. Особено уязвими остават децата, мотоциклетистите и по-възрастните участници в движението.

