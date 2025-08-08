16-годишен младеж от велинградското село Кръстава се удари с мотоциклета на баща си в крава на пътя за Велинград и загина.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал малко преди 23.00 ч. снощи. 16-годишно момче решило да се повози, като заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намираща се на пътя крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.

Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение, съобщи БНТ.

На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Шофьор се бори за живота си след катастрофа с крава
Виж още Шофьор се бори за живота си след катастрофа с крава

Един човек е загинал, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, 248 жертви от началото на годината 

Един човек е загинал, а 34 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своя сайт. Произшествията с ранени и загинали са 25.

От началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 167, като девет са загинали, а 210 - ранени. От началото на годината в страната са станали 3947 катастрофи с 248 загинали и 4926 ранени.

За последното денонощие в София е имало 17 леки произшествия, две тежки. Няма загинали, двама са ранени.

Помните ли Пенка? Световноизвестната българска крава роди Джон
Виж още Помните ли Пенка? Световноизвестната българска крава роди Джон

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., отбелязват от МВР.

През 2024 г. броят на тежките инциденти на пътя и сериозно пострадалите остава тревожно висок според Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата за 2024 г., приет по-рано тази седмица от Министерския съвет. Докладът представя задълбочен анализ на състоянието на безопасността на движението по пътищата, като отчита актуалните предизвикателства, постигнатите резултати и системните слабости. През 2024 г. в страната са настъпили 77 171 пътнотранспортни произшествия, като броят на тежките инциденти и сериозно пострадалите остава тревожно висок. Особено уязвими остават децата, мотоциклетистите и по-възрастните участници в движението.

ИЗБРАНО
Андрю може да бъде лишен от титлата "принц“, когато Уилям стане крал Лайф
Андрю може да бъде лишен от титлата "принц“, когато Уилям стане крал
7145
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
13310
Теглим пари от банкомат безплатно до 10 пъти месечно от октомври Бизнес
Теглим пари от банкомат безплатно до 10 пъти месечно от октомври
10912
Unitree представи "брутално" куче-робот IT
Unitree представи "брутално" куче-робот
1640
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър" Impressio
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър"
7970
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
1190
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
3361
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги? Zodiac
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги?
1632
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда Времето
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда
3491