Жената е с мозъчно сътресение и охлузвания на главата, но без опасност за живота, отказала е хоспитализация

Шофьор блъсна възрастна софиянка на пешеходна пътека в Бургас, съобщават от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Инцидентът е станал на 14 октомври около 16:18 ч. на кръстовището на бургаските улици "Гладстон" и "Княз Борис I", когато лек автомобил "Киа Сийд", със софийска регистрация, управляван от 67-годишен бургазлия, при извършване на ляв завой отнема предимството и блъска пресичащата по пешеходната пътека 73-годишна пешеходка от София.

Жената е с мозъчно сътресение и охлузвания на главата, но без опасност за живота. Прегледана е в УМБАЛ - Бургас, но отказала е хоспитализация.

Общо осем души са ранени при осем тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия без пострадали.

От началото на месеца са станали 228 катастрофи, с 13 жертви и 291 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5362 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6702, добавя БТА.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 18 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

