Възрастен мъж загина, пометен на пешеходна пътека във Враца
Пешеходецът е починал в линейката, пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни
88-годишен мъж загина, след като кола го блъсна на пешеходна пътека във Враца, съобщават от Областната дирекция на МВР в града.
Войната по пътищата
Инцидентът е станал на 14 септември около 13:10 часа, когато лек автомобил, управляван от 41-годишен шофьор - жител на Враца, ударил възрастния мъж на пешеходна пътека.
Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни.
Пешеходецът е починал в линейка на път за болнично заведение. Образувано е досъдебно производство.
Трима души са загинали, а 33-ма са ранени при 23 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.
В София е регистрирано едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия, при които е пострадал един човек.
От началото на месеца са станали 301 катастрофи, с 21 загинали и 349 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 4708, при които живота си са загубили 306 души, а пострадалите са 6032-ма, добавя БТА.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., съобщиха от МВР.