Варненец на 74 години е настанен в болница с опасност за живота след пътен инцидент, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. Пострадалият е с фрактура на няколко ребра и спукана слезка.

Инцидентът е станал в ранния следобед вчера. Мотористът се движил на централно кръстовище във Варна, когато на пътя ненадейно излиза пешеходец на червен за него светофар. Пешеходецът пресичал кръстовище по диагонал.

Мотористът, за да избегне удар, направил избягваща маневра, в резултат на която пада от мотоциклета. Отведен е в реанимация.

По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията съобщиха още, че украинската гражданка, която предизвика катастрофата вчера в района на село Приселци на пътя Варна - Бургас, е на 34 години, а пострадалите две жени и един мъж - руски граждани, са съответно на 63, 64 и 65 години. И четиримата са без опасност за живота.

През изминалото денонощие са станали 26 тежки катастрофи, ранени са 32-ма души, загинали няма. Това сочи информация на сайта на МВР. В София са регистрирани две тежки катастрофи и 32 леки. Трима души са пострадали при пътни инциденти в столицата, като един от тях е с опасност за живота.

От началото на месеца са станали 142 катастрофи, със седем загинали и 177 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 3922, загиналите са 246, а ранените 4893.

