Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от варненския избирателен район.
- БНО
- 1. Александър Иванов Атанасов
- 2. Красен Веселинов Радионов
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Наум Асенов Наумов
- 2. Боян Стефанов Жинов
- 3. Христо Огнянов Христов
- 4. Станислав Любомиров Чотуков
- 5. Гергана Димитрова Попова
- 6. Кирил Костадинов Чинов
- 7. Здравко Петков Пенев
- 8. Александър Младенов Михайлов
- 9. Младен Сашков Михайлов
- 10. Ангел Ангелов Благов
- 11. Ивайло Пламенов Христов
- 12. Детелин Миронов Кюркчиев
- 13. Ивайло Огнянов Лазаров
- 14. Валентин Христов Коцаков
- 15. Петър Стоянов Дамянов
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Костадин Тодоров Костадинов
- 2. Коста Георгиев Стоянов
- 3. Светослав Тодоров Тодоров
- 4. Михаела Красимирова Берова-Зекова
- 5. Полина Николова Ставрева-Костадинова
- 6. Сергей Петков Христов
- 7. Николай Ненов Ненов
- 8. Георги Христов Геров
- 9. Велин Стоянов Сербезов
- 10. Виргиния Петкова Нешева
- 11. Галин Стоянов Иванов
- 12. Георги Иванов Георгиев
- 13. Радослав Петков Петков
- 14. Никола Иванов Македонски
- 15. Дилян Руменов Григоров
- 16. Кирил Петев Шипочки
- 17. Свилен Костов Радев
- 18. Ивайло Илиев Иванов
- 19. Валери Христов Велинов
- 20. Павлин Младенов Пенев
- 21. Ваня Пламенова Иванова
- 22. Теди Руменова Иванова
- 23. Юлиян Каменов Губатов
- 24. Светослав Тодоров Йорданов
- 25. Диян Йорданов Атанасов
- 26. Мария Георгиева Кенкова
- 27. Веселин Стоянов Георгиев
- 28. Инна Дианова Иванова
- 29. Венцислав Михайлов Георгиев
- 30. Георги Ангелов Георгиев
- 31. Георги Христов Георгиев
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Дарина Недева Тодорова
- 2. Радка Маринова Душева
- 3. Любен Иванов Станоев
- 4. Димитричка Георгиева Мирчева
- 5. Здравко Симеонов Симеонов
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Веселин Асенов Белоконски
- 2. Александър Христов Демирев
- 3. Светозар Стефанов Стефанов
- 4. Николай Колев Диков
- 5. Симеон Георгиев Златарев
- 6. Искра Ангелова Димитрова
- 7. Валери Йорданов Ангелов
- 8. Анелия Богомилова Сестримска
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Тошко Йорданов Хаджитодоров
- 2. Драгомир Стефанов Петров
- 3. Ивайло Симеонов Костадинов
- 4. Цветелина Димитрова Атанасова
- 5. Юлиян Георгиев Минчев
- 6. Любка Живкова Петрова
- 7. Светослав Николов Иванов
- 8. Моника Станиславова Петрова
- 9. Румен Георгиев Стоянов
- 10. Стойко Георгиев Георгиев
- 11. Ивелин Иванов Димитров
- 12. Антон Стоянов Янев
- 13. Мартина Диянова Николова
- 14. Иван Тодоров Иванов
- 15. Милен Ивалинов Стаматов
- 16. Християн Атанасов Христов
- 17. Александрина Николаева Димитрова
- 18. Добрин Красимиров Костадинов
- 19. Валентин Тодоров Веков
- 20. Добромир Иванов Дунчев
- 21. Валентин Димитров Петров
- 22. Константин Маринов Маринов
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Филиз Хакъева Хюсменова
- 2. Месут Ердинч Рушид
- 3. Хюсни Осман Адем
- 4. Тургут Исмет Мехмед
- 5. Айше Мехмед Кадир
- 6. Светлана Вълчева Табакова
- 7. Сали Сунай Лютфи
- 8. Зюляй Сезгин Исмаил
- 9. Юсмен Шакир Юсмен
- 10. Адиле Сабриева Кямил
- 11. Нурай Ахмед Басри
- 12. Шефкет Муталиб Шевкет
- 13. Васил Георгиев Алексиев
- 14. Столе Зафироски
- 15. Халил Рахим Халил
- 16. Светослав Байчев Баев
- 17. Евгин Мюрселов Незиров
- 18. Ахмед Сали Ахмед
- 19. Мехмед Хасанов Хасанов
- 20. Силвия Александрова Михайлова
- 21. Айдън Мустафа Байрам
- 22. Расим Кемал Халил
- 23. Мустафа Рамадан Джемил
- 24. Зафер Джефер Юмер
- 25. Неджвет Бехчет Шакир
- 26. Хабил Билгинов Хабилов
- 27. Георги Василев Георгиев
- 28. Сюлейман Исмет Сюлейман
- 29. Мехмед Хасанов Мехмедов
- 30. Емрал Турханов Еминов
- 31. Абибе Мустафова Хасан
- 32. Хълми Сейфиев Белев
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Иван Димитров Казаков
- 2. Златинка Костадинова Иванова
- 3. Аделина Георгиева Желева
- 4. Васил Петков Славчев
- 5. Николай Валериев Николов
- 6. Георги Иванов Димов
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Диян Галинов Асенов
- 2. Петър Иванов Дулев
- 3. Ненка Маринова Стойчева
- 4. Анна Юри Меликсетян
- 5. Лазар Анатолиев Лазаров
- 6. Росен Йорданов Димитров
- 7. Велислав Николаев Кенаров
- 8. Румянка Христова Димитрова
- ЦЕНТЪР
- 1. ДЕЯН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ
- 2. ПРЕСЛАВА ЯНЕВА ГЕОРГИЕВА-ДАМЯНОВА
- 3. ИВАН РОСЕНОВ АНТОНОВ
- 4. АНДРЕЙ СТОЯНОВ ПАУНОВ
- 5. ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ ТОДОРОВ
- 6. ОКСАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯПОВА
- 7. АННА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
- 8. РОСТИСЛАВ ИВАНОВ РАЧЕВ
- 9. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
- 10. ГЕОРГИ ВЕЛЯНОВ ДЖАМБАЗОВ
- 11. МОНИКА МАРИНОВА РАКОВСКА
- 12. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
- 13. ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ГРОЗЕВА
- 14. ГЕОРГИ ТРИФОНОВ МАНАВСКИ
- 15. ТОНИКА КОЛЕВА КОЛЕВА
- 16. СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
- 17. ВЕСЕЛИН РОСТИСЛАВОВ РАЧЕВ
- 18. ДАРИНКА ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА
- 19. АЛИМ ТАИРОВ АЛИМОВ
- 20. ВАСЯ ИВАНОВА РАЧЕВА
- 21. МОНИКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
- 22. НЕЛИ ДИМИТРОВА МИНКОВА
- 23. ИВАЙЛО РОСТИСЛАВОВ РАЧЕВ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Сергей Петков Инджов
- 2. Елена Атанасова Димитрова
- 3. Красимир Тодоров Куртев
- 4. Веселин Костадинов Димитров
- 5. Пламен Стоянов Паскалев
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Светозар Стоянов Съев
- 2. Румен Милчев Сакеларов
- 3. ЛЮБЕНА МИТКОВА НАЧЕВА-ГРИГОРОВА
- 4. Георги Иванов Георгиев
- 5. Ася Иванова Иванова
- 6. Йордан Христов Колев
- 7. Герчо Илиев Цачев
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Младен Йорданов Станев
- 2. Христо Янков Даскалов
- 3. Димо Димов Белчев
- 4. Ангел Диянов Димитров
- 5. Ивелина Стефанова Йорданова
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Андрей Александрович Ваховски
- 2. Радостина Пенчева Минева
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Андрей Петров Слабаков
- 2. Петър Димитров Петров
- 3. Венцислав Сивелинов Сивов
- 4. Дарина Цветанова Цонева
- 5. Николай Йовчев Николаев
- 6. Красимир Кирилов Кондов
- 7. Емил Борисов Минчев
- 8. Николай Орлинов Роев
- 9. Йордан Райков Йорданов
- 10. Ангел Добрев Радев
- 11. Красимир Ганчев Николов
- 12. Албена Димитрова Коцева
- 13. Димитър Борисов Даскалов
- 14. Мартин Любенов Игнатов
- 15. Илиан Иванов Иванов
- 16. Самуил Маринов Маринов
- 17. Никита Димитров Коларов
- 18. Моника Димитрова Петрова
- 19. Николай Христов Динков
- 20. Звезделина Борисова Щерева
- 21. Николай Ванев Венков
- 22. Моника Миленова Атанасова
- 23. Петър Георгиевич Турлаков
- 24. Нели Христова Георгиева
- 25. Ивелин Георгиев Иванов
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Бояна Миленова Йорданова
- 2. Атанас Иванов Дойчев
- 3. Марица Арменак Тепеликян
- 4. Пламен Дончев Дончев
- 5. Веселин Славчев Казаков
- 6. Румен Владимиров Русев
- 7. Румяна Петкова Дончева
- 8. Цветанка Веселинова Орешкова
- 9. Тихомир Петров Петров
- 10. Ивелина Щерева Георгиева
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Димитър Генчев Димитров
- 2. Даниела Рачева Тоскова
- 3. Ясена Дианова Александрова
- 4. Николай Георгиев Шиков
- 5. Радостина Георгиева Стоянова
- 6. Красимир Колев Динев
- 7. Анна Георгиева Кирилова
- 8. Пламен Ангелов Ангелов
- 9. Борислав Вълев Божинов
- 10. Калоян Пламенов Георгиев
- ПП МЕЧ
- 1. Николай Стефанов Радулов
- 2. Господин Илиянов Йовчев
- 3. Ясен Ангелов Ангелов
- 4. Ивайло Миленов Желев
- 5. Дамян Иванов Раднев
- 6. Никола Валериев Тодоров
- 7. Валентина Павлова Павлова
- 8. Борислава Георгиева Борисова
- 9. Георги Михайлов Делийски
- 10. Димитър Радославов Добрев
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Деян Сашев Александров
- 2. Георги Димитров Чипов
- 3. Антон Петров Петров
- 4. Александър Симеонов Симеонов
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Диан Иванчев Драганов
- 2. Георги Димитров Андреев
- 3. Радостин Димитров Димитров
- 4. Десислава Цветомирова Димитрова-Аргирова
- 5. Милен Иванов Чернев
- 6. Красимир Методиев Смилков
- 7. Атанас Чернев Атанасов
- 8. Мартин Красимиров Кучев
- 9. Соня Радославова Пенчева
- 10. Михаил Огнянов Панайотов
- 11. Драгомир Емилов Младенов
- 12. Силвия Станчева Железова
- 13. Ваня Чернева Димитрова
- 14. Стайко Василев Стайков
- 15. Невена Петрова Петрова
- 16. Йордан Цветков Цветков
- 17. Станчо Николов Овчаров
- 18. Милен Дойчев Маринов
- 19. Константин Ангелов Митев
- 20. Кристиян Янков Николов
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Юлиана Младенова Матеева
- 2. Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
- 3. Драгослав Йорданов Янев
- 4. Димитър Радев Димитров
- 5. Красен Тонев Попов
- 6. Любомир Петров Бабев
- 7. Анатоли Мирославов Иванов
- 8. Антон Стоянов Георгиев
- 9. Ралица Николаева Николова
- 10. Милена Цветанова Лекова
- 11. Татяна Миткова Мечкарова
- 12. Илиян Александров Атанасов
- 13. Калин Миленов Михайлов
- 14. Ивайло Иванов Мянков
- 15. Драган Георгиев Георгиев
- 16. Иванка Дамянова Иванова
- 17. Ралица Николаева Петрова
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Арман Агоп Бабикян
- 2. Лъчезар Александров Алексиев
- 3. Цено Костадинов Иванов
- 4. Радослав Димитров Димитров
- Зелено движение
- 1. Илиян Иванов Илиев
- 2. Асен Владимиров Иванов
- 3. Миросвета Енчева Петрова
- 4. Свилен Йорданов Стойчев
- 5. Илиана Николова Балабанова
- 6. Йордан Веселинов Начев
- 7. Емилия Боянова Балчева
- 8. Тодор Тонев Тонев
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Илия Костадинов Костадинов
- 2. Стилиян Руменов Станчев
- 3. Недко Павлов Колев
- 4. Стоян Гачев Николайчев
- 5. Огнян Иванов Киров
- 6. Цветан Николов Вълчев
- 7. Радостин Илиянов Йорданов
- 8. Мария Красимирова Неделкова
- 9. Благовест Чанев Белев
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Наско Христов Рафаилов
- 2. Бистра Константинова Василева
- 3. Снежина Пламенова Желязкова
- 4. Борислав Христов Борисов
- 5. Юлиан Вълканов Чемширов
- 6. Георги Александров Александров
- 7. Нина Стоянова Дякова
- 8. Валентин Асенов Давидов
- 9. Светлозар Светославов Граматиков
- 10. Иван Недков Иванов
- 11. Димитър Йорданов Митев
- 12. Миглена Красимирова Минчева
- 13. Мая Иванова Палиева
- 14. Веселин Иванов Василев
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Иван Димов Иванов
- 2. Светлозар Стоянов Златев
- 3. Георги Недков Кючуков
- 4. Мария Тодорова Тодорова
- 5. Цонко Георгиев Цонев
- 6. Драган Койчев Димов
- 7. Юлия Тотева Цанкова
- 8. Валерий Василев Георгиев
- 9. Антон Светозаров Диков
- 10. Иво Станкеев Иванов
- 11. Миглена Кирова Харизанова
- 12. Михаил Иванов Иванов
- 13. Красимир Христов Манолов
- 14. Ивайло Петров Кирилов
- 15. Васил Добромиров Василев
- 16. Валентина Иванова Динкова
- 17. Анатоли Недев Боранов
- 18. Анна Георгиева Христова
- 19. Иван Тодоров Василев
- 20. Маргарита Дякова Дякова
- 21. Здравко Каменов Йоцов
- 22. Ивелина Тодорова Атанасова
- 23. Георги Чавдаров Янков
- 24. Тодор Васков Тодоров
- 25. Станчо Василев Станев
- 26. Диана Йорданова Янева
- 27. Радослава Петрова Димитрова
- 28. Мария Василева Никова
- 29. Александър Милчев Стефанов
- 30. Снежана Васкова Петрова
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Борислав Гуцанов Гуцанов
- 2. Павел Енев Раличков
- 3. Десислав Петров Тасков
- 4. Филчо Кръстев Филев
- 5. Благовест Георгиев Георгиев
- 6. Иван Борисов Великов
- 7. Мирослав Сотиров Коларов
- 8. Дияна Валентинова Карамфилова
- 9. Милен Банков Гочев
- 10. Валентин Стоянов Вълчев
- 11. Йордан Стоянов Марков
- 12. Димитър Валентинов Янев
- 13. Николай Николаев Добрев
- 14. Христо Веселинов Василев
- 15. Звезделина Илиянова Илиева
- 16. Ана Кънчева Костадинова
- 17. Славчо Емилов Топалов
- 18. Валерий Любенов Черналиев
- 19. Радосвета Стоянова Андреева-Борисова
- 20. Милен Василев Събев
- 21. Габриела Владкова Цветкова
- 22. Татяна Добромирова Тодорова
- 23. Евгени Йорданов Колев
- 24. Валентина Стоянова Велчева-Данева
- 25. Злати Василев Иванов
- 26. Росен Милчев Милков
- 27. Росица Георгиева Илиева
- 28. Николай Великов Иванов
- 29. Ивайло Константинов Пехливанов
- 30. Петър Росенов Русев
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Димитър Симеонов Костадинов
- 2. Тодор Неделчев Тодоров
- 3. Иво Николов Стамболийски
- 4. Иван Аргиров Янакиев
- 5. Огнян Станакиев Николов
- 6. Силвия Мариянова Димитрова
- 7. Димитър Андонов Чавеев
- 8. Добринка Ангелова Иванова
- 9. Десислава Илкова Пенкова
- 10. Стоян Василев Ангелов
- 11. Мария Драгомирова Драганова
- 12. Росен Георгиев Георгиев
- 13. Георги Величков Станчев
- 14. Магдалена Илиева Габерска
- 15. Васил Савов Стефанов
- 16. Албена Георгиева Вълчева
- 17. Галина Веселинова Савова
- 18. Мина Теодорова Иванова
- 19. Антон Димитров Чавеев
- 20. Боянка Борисова Петрова
- 21. Шенол Рушан Исмаил
- 22. Димитър Желчев Желев
- 23. Даниела Добринова Иванова
- 24. Тихомир Димов Георгиев
- 25. Миглена Веселинова Атанасова
- 26. Калинка Иванова Георгиева
- 27. Христина Петрова Маринишева
- 28. Росица Пенчева Йорданова
- 29. Десислава Иванова Фотева
- 30. Ивана Георгиева Данкова
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Даниел Максим Лорер
- 2. Ивайло Христов Митковски
- 3. Антон Йорданов Тонев
- 4. Стела Димитрова Николова
- 5. Любиша Блажевски
- 6. Филип Валентинов Спасов
- 7. Джихан Юсуф Акиф
- 8. Мариела Пламенова Иванова
- 9. Дора Костова Димитрова
- 10. Надежда Вълчева Илиева
- 11. Дарко Янакиев Георгиев
- 12. Антон Стаменов Тончев
- 13. Адриан Светлозаров Кабаев
- 14. Николай Тодоров Желязков
- 15. Иван Илиев Дончев
- 16. Цветан Страхилов Диловски
- 17. Тодор Николаев Костадинов
- 18. Мария Иванова Ангелова-Дойчева
- 19. Даниел Димитров Керемидчиев
- 20. Богомил Петров Петров
- 21. Ламбрин Димчев Сотиров
- 22. Дияна Тодорова Николова
- 23. Константин Свиленов Праматаров
- 24. Николай Стефанов Стефанов
- 25. София Любомирова Колева
- 26. Николай Денев Николов
- 27. Мартин Валентинов Димитров
- 28. Ярослав Тодоров Луков
- 29. Йордан Юлиянов Кателиев
- 30. Недко Янакиев Желязков
- 31. Петко Димитров Попов
- ГЕРБ-СДС
- 1. Даниел Павлов Митов
- 2. Красен Кирилов Кралев
- 3. Бранимир Николаев Балачев
- 4. Кристиан Божидаров Ганчев
- 5. Павел Алексеев Христов
- 6. Милена Славова Димова
- 7. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
- 8. Евгени Георгиев Дянков
- 9. Мария Златкова Димитрова
- 10. Руслан Здравков Тошев
- 11. Дора Стефанова Атанасова
- 12. Бранимир Георгиев Георгиев
- 13. Йорданка Иванова Проданова
- 14. Христо Недков Стоянов
- 15. Ирина Тодорова Делчева
- 16. Антония Йовчева Пенева
- 17. Юлияна Атанасова Боева
- 18. Константин Петров Костадинов
- 19. Николай Стоянов Малев
- 20. Красимир Маргаритов Кръстев
- 21. Атанас Златков Иванов
- 22. Пламена Георгиева Недялкова
- 23. Николай Стефанов Йорданов
- 24. Аффе Исмаилова Ибрямова
- 25. Веселин Генчев Тодоров
- 26. Биляна Кръстева Добрева
- 27. Иван Валериев Йотов
- 28. Мартин Иванов Пеев
- 29. Юлияна Петрова Кайрякова
- 30. Николай Тошков Николов
- 31. Павел Динчев Христов
- 32. Георги Савов Недев
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Николай Илиев Петков
- 2. Генко Господинов Тенев
- 3. Диана Любомирова Белинова
- 4. Владимир Любенов Стойнев
- 5. Ваня Страхилова Попова
- 6. Иван Милков Тонков
- 7. Надежда Костадинова Парушева
- 8. Илия Димитров Въчев
- 9. Ивайло Тодоров Георгиев
- 10. Стоян Костадинов Балков
- 11. Йордан Димитров Манавски