Отиде си дерматологът д-р Десислава Бъклова
Тъжната вест съобщиха от Аджибадем Сити Клиник - Варна, където тя работеше в последните години
"Екипът ни изразява своята признателност за годините прекрасна съвместна работа. Колегите ще запомнят нейната сърдечна усмивка, висок професионализъм и внимание към пациентите. Най-искрени съболезнования към близките!", се казва в съобщението на болничното заведение.
Поклонението ще е в четвъртък, 14 август в църквата "Свети великомъченик Прокопий Варненски" от 11.30 часа.