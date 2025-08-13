Отиде си д-р Десислава Бъклова. Тъжната вест съобщиха от Аджибадем Сити Клиник - Варна, където дерматоложката работеше в последните години.

Почина националният консултант по инфекциозни болести проф. д-р Татяна Червенякова
"Екипът ни изразява своята признателност за годините прекрасна съвместна работа. Колегите ще запомнят нейната сърдечна усмивка, висок професионализъм и внимание към пациентите. Най-искрени съболезнования към близките!", се казва в съобщението на болничното заведение.

Поклонението ще е в четвъртък, 14 август в църквата "Свети великомъченик Прокопий Варненски" от 11.30 часа. 

