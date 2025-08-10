На 10 август семейството на проф. д-р Татяна Червенякова, д.м.н., съобщи с болка за кончината ѝ. Тя беше един от най-уважаваните експерти в областта на инфекциозните болести у нас.

Проф. Червенякова бе дългогодишен преподавател в Медицинския университет в София и национален консултант по инфекциозни болести. Тя оглавяваше Българското дружество по инфекциозни болести и над 17 години беше изпълнителен директор на инфекциозна болница "Проф. Иван Киров" в столицата, припомня bTV.

Под нейно ръководство болницата стана водещ център за диагностика, лечение и профилактика на заразни заболявания, включително по време на тежки епидемии.

Поклонението ще се състои на 12 август от 11:00 часа в църквата "Света София", а погребението - в село Пролеша.

Проф. Червенякова оставя след себе си значимо наследство в българската медицина и ще бъде запомнена с безкористната си отдаденост на пациентите и науката, допълват опечалените й близки.

