Към 20 септември тази година ръстът на туристите в община Варна е близо 4 процента, съобщи днес заместник-кметът с ресор туризъм Снежана Апостолова, която участва в деветото издание на форума Туризъм-Експо "Дестинация Варна", който се провежда в крайморския град. Тя уточни, че ръстът е точно 3,84 на сто, като той е най-голям на немския пазар - 29 процента. Лек спад има при туристите от Израел, но това е свързано с международното положение, обясни Апостолова.

Тя посочи, че общината е член на Сдружение "Български съюз по балнеология и СПА туризъм" и акцент е развитието на Варна като СПА дестинация. По думите й на територията на общината има 24 хотела, които предлагат балнеология и СПА центрове. Тя съобщи, че през следващия месец общината ще участва във форум във Франкфурт, организиран от сдружението, на който ще бъдат представени възможностите за балнеология и СПА туризъм.

Според нея провеждащият се форум се превръща във важна среща на бизнеса и туристическите специалисти, на който те обменят опит и идеи за бъдещето. Зам.-кметът коментира, че Варна не е само море, а предлага богата фестивална програма, има спортни и културни събития, винен туризъм и други, предаде БТА.

Председателят на Варненската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Павлин Косев пък коментира, че във Варна се наблюдават нов вид туристи. Това са хора, които идват в града по работа за ден, но пътуват със семействата си и остават във Варна за два-три дни.

На откриването на форума присъстваха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, и.ф. кмет на Варна Павел Попов и други.

