В полунощ стартира гласуването за "Кмет на годината" 2025
Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври
Точно в полунощ стартира голямата надпревара за избора на най-добрите кметове на 2025 г. на платформата Kmetnagodinata.bg. Още от първите минути след 00.00 ч. на 25 септември най-активните граждани могат да дадат своята подкрепа и оценка за работата на градоначалниците в националния конкурс "Кмет на годината".
За 13-а поредна година Kmeta.bg дава възможност на българите да определят най-успешните кметове в страната в реално време в 7 различни направления.
Категории и награди
През 2025 г. конкурсът ще отличи кметовете в 7 категории:
- Кмет на годината
- Кмет на гражданите
- Градска среда
- Смарт сити
- Туризъм и култура
- Спорт и младежки политики
- Инвестиции и растеж
Всеки гражданин може да даде своя вот в една специализирана категория и да подкрепи кандидат в една от двете основни категории - "Кмет на годината" или "Кмет на гражданите".
Онлайн вот - бърз, лесен и сигурен
Гласуването, което отваря в 00:00 ч. на 25 септември, ще продължи до 23:59 ч. на 5 октомври 2025 г.
На платформата Kmetnagodinata.bg всеки може да даде своя вот единствено от IP адреси на територията на България.
Регистрацията се извършва по три начина:
- чрез профил във Facebook
- чрез профил в Google
- чрез имейл (след потвърждение)
Така се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването.
Участници и критерии
В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна - поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин - по тяхно собствено настояване.
Победителите ще бъдат излъчени в три групи, според големината на общината:
- Малки общини - до 20 000 жители
- Средни общини - от 20 000 до 50 000 жители
- Големи общини - над 50 000 жители
Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.
Финал и церемония
Големият финал на "Кмет на годината" 2025 ще се състои на 7 октомври в София, когато ще бъдат обявени победителите.
Официалната церемония ще бъде излъчена по БНТ1 на 12 октомври от 15,30 ч.