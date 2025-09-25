Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

220 Снимка: iStock by Getty Images

Точно в полунощ стартира голямата надпревара за избора на най-добрите кметове на 2025 г. на платформата Kmetnagodinata.bg. Още от първите минути след 00.00 ч. на 25 септември най-активните граждани могат да дадат своята подкрепа и оценка за работата на градоначалниците в националния конкурс "Кмет на годината".

За 13-а поредна година Kmeta.bg дава възможност на българите да определят най-успешните кметове в страната в реално време в 7 различни направления.

Категории и награди

През 2025 г. конкурсът ще отличи кметовете в 7 категории:

Кмет на годината

Кмет на гражданите

Градска среда

Смарт сити

Туризъм и култура

Спорт и младежки политики

Инвестиции и растеж

Всеки гражданин може да даде своя вот в една специализирана категория и да подкрепи кандидат в една от двете основни категории - "Кмет на годината" или "Кмет на гражданите".

Онлайн вот - бърз, лесен и сигурен

Гласуването, което отваря в 00:00 ч. на 25 септември, ще продължи до 23:59 ч. на 5 октомври 2025 г.

На платформата Kmetnagodinata.bg всеки може да даде своя вот единствено от IP адреси на територията на България .

Регистрацията се извършва по три начина:

чрез профил във Facebook

чрез профил в Google

чрез имейл (след потвърждение)

Така се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването.

Участници и критерии

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна - поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин - по тяхно собствено настояване.

Победителите ще бъдат излъчени в три групи, според големината на общината:

Малки общини - до 20 000 жители

Средни общини - от 20 000 до 50 000 жители

Големи общини - над 50 000 жители

Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.

Финал и церемония

Големият финал на "Кмет на годината" 2025 ще се състои на 7 октомври в София, когато ще бъдат обявени победителите.

Официалната церемония ще бъде излъчена по БНТ1 на 12 октомври от 15,30 ч.

