Трупове на 25 бебета делфини са изхвърлени от морето на брега на плажа в местността Кара дере. Това твърди Стефан Маринов, който се натъква на зловещата гледка на 14 и 15 август. Според него те са станали жертва на оплитане в рибарски мрежи, тъй като по телата им са останали следи.

Откриха мъртви делфини на плаж в Шкорпиловци (снимки)
Виж още Откриха мъртви делфини на плаж в Шкорпиловци (снимки)

По думите му още по-плашещ момент е, че делфинчетата са били обезглавени. Досега не е ставал свидетел на подобно явление, а напротив - винаги се е радвал на късмета да види ловуващи делфини, близо до брега.

Той и приятелите му останали силно ужасени от случилото се. Опитал се е да подаде сигнал в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но безуспешно.

От пресцентъра на Министерството на околната среда и водите съобщиха, че разследват случая по сигнал на Маринов. Проверка е извършена от общината в Бяла, сезирана е и дирекция "Национална служба за защита на природата".

В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит на плаж в курортен комплекс Златни пясъци. Подобни случаи имаше и по плажовете на Южното Черноморие - в Китен и Лозенец.

Мъртно делфинче на плажа в Царево

Мъртно делфинче на плажа в Царево

Снимка: Фейсбук страницата "За Делфините - Save the Dolphins"

През този месец морето е изхвърлило мъртви делфини на редица места по българското Черноморие, стана ясно от публикации във Фейсбук групата "За Делфините - Save the Dolphins". На 5 август е открито умряло делфинче на плажа при Царево, при вливането на река Черна.

Няколко дни по-късно са намерени 5 мъртви делфинчета на плаж Корал.

Мъртво делфинче на плажа в Кранево

Мъртво делфинче на плажа в Кранево

Снимка: Фейсбук страницата "За Делфините - Save the Dolphins"

Обезглавено делфинче е открито на Шабленската тузла. На 13-и август трупове на този вид морски бозайник бяха открити и на плаж между Кранево и Албена.

Мъртъв делфин на плажа на Шкорпиловци

Мъртъв делфин на плажа на Шкорпиловци

Снимка: БТА

На 14 и 14 август пък плажуващи се натъкнаха на мъртви делфини и на южния плаж на Шкорпиловци.

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
33728
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата Корнер
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата
5481
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3425
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ? IT
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ?
8102
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3723
Непал обяви 97 от върховете си безплатни за изкачване – ето защо Trip
Непал обяви 97 от върховете си безплатни за изкачване – ето защо
1200
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето Вкусотии
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето
1234
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
1069
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
11334