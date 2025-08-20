7627 Снимка: Личен архив

Трупове на 25 бебета делфини са изхвърлени от морето на брега на плажа в местността Кара дере. Това твърди Стефан Маринов, който се натъква на зловещата гледка на 14 и 15 август. Според него те са станали жертва на оплитане в рибарски мрежи, тъй като по телата им са останали следи.

По думите му още по-плашещ момент е, че делфинчетата са били обезглавени. Досега не е ставал свидетел на подобно явление, а напротив - винаги се е радвал на късмета да види ловуващи делфини, близо до брега.

Той и приятелите му останали силно ужасени от случилото се. Опитал се е да подаде сигнал в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но безуспешно.

От пресцентъра на Министерството на околната среда и водите съобщиха, че разследват случая по сигнал на Маринов. Проверка е извършена от общината в Бяла, сезирана е и дирекция "Национална служба за защита на природата".

В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит на плаж в курортен комплекс Златни пясъци. Подобни случаи имаше и по плажовете на Южното Черноморие - в Китен и Лозенец.

Мъртно делфинче на плажа в Царево Снимка: Фейсбук страницата "За Делфините - Save the Dolphins"

През този месец морето е изхвърлило мъртви делфини на редица места по българското Черноморие, стана ясно от публикации във Фейсбук групата "За Делфините - Save the Dolphins". На 5 август е открито умряло делфинче на плажа при Царево, при вливането на река Черна.

Няколко дни по-късно са намерени 5 мъртви делфинчета на плаж Корал.

Мъртво делфинче на плажа в Кранево Снимка: Фейсбук страницата "За Делфините - Save the Dolphins"

Обезглавено делфинче е открито на Шабленската тузла. На 13-и август трупове на този вид морски бозайник бяха открити и на плаж между Кранево и Албена.

Мъртъв делфин на плажа на Шкорпиловци Снимка: БТА

На 14 и 14 август пък плажуващи се натъкнаха на мъртви делфини и на южния плаж на Шкорпиловци.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.