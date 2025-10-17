Ако си направя отвод, цялото обвинение ще пропадне, защото е изградено върху моята експертиза, заяви Станимир Карапетков

370 Снимка: bTV

По-близък съм с Нацко Дойчев, адвокат на бащата на Сияна Николай Попов, отколкото с Явор Нотев, който е адвокат на подсъдимия за смъртта на 12-годишното момиче Георги Александров. Това заяви пред bTV експертът професор Станимир Карапетков, който е вещо лице по делото.

Днес той беше обвинен от Попов, че има професионални и лични връзки с Нотев. "Тези двама души се явяват така по различни дела и съсипват човешки съдби", заяви бащата на Сияна преди съдебното заседание.

Никога не се прави експеримент с товара, той е "жив", може да не е укрепен, посочи Карапетков във връзка с искането за нова експертиза на камиона, защото не бил отчетен товарът.

"Как може да сметна удар на превозни средства, без да отчета товара, който е 21 тона. Безумни работи се говорят", заяви Карапетков.

Той напомни, че никъде в експертизата и в делото няма данни за неравномерен товар: "Впоследствие се появиха от АПИ, от тол системата данни, които в делото ги няма".

Експертът обясни, че ако съдебното следствие му възложи, може да изчисли влиянието на товара.

По думите на Карапетков, ако той си направи отвод, цялото дело ще рухне, защото обвинението е изградено върху неговата експертиза.

Днес пред съда собственикът на фирмата работодател на подсъдимия Георги Александров разказа, че камионът е бил натоварен в Германия според всички изисквания, а снимка показвала как топовете с хартия са подредени, "по-германски, под конец". Затова не можел да си обясни защо след това се оказва, че камионът е неравномерно натоварен и едната страна е по-тежка от другата.

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Плевен след приключване на днешното заседание. От там посочиха, че днес са разпитани трима свидетели. По уважителни причини не са се явили други трима, редовно призовани, свидетели, като те ще бъдат призовани отново за следващото заседание. Изслушани са и две вещи лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза по делото и химическото изследване на кръв.

Делото е отложено за събиране на гласни и писмени доказателства. За следващото заседание освен неявилите се днес свидетели, ще бъдат призовани и още трима, по искане на страните. За тогава е предвидено да бъдат изслушани и пет вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март край плевенското Телиш. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на момиченцето.

Шофьорът Георги Александров е обвинен за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие и причиняване на смърт по непредпазливост. Той е шофирал с 13 км/ч над допустимите 70 км/ч, допълни заместник-окръжният прокурор на София и наблюдаващ прокурор Христина Лулчева.

Според заключението на вещите лица, извършили автотехническата експертиза, причината за инцидента е изцяло в поведението на водача на товарната композиция, който е управлявал превозното средство с пълен товар, с несъобразена за пътния участък скорост и при наличните пътни условия в зоната на завой, при наличие на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка.

Санкцията, която се предвижда в Наказателния кодекс, е от 5 до 15 г. лишаване от свобода".

