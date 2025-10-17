Искат нова експертиза на камиона, убил 12-годишната Сияна
Бащата Николай Попов твърди, че адвокатът на обвиняемия Явор Новев е свързан с вещо лице по делото
Експертизата и следственият експеримент на камиона, убил 12-годишната Сияна Попова на пътя край Плевен, са направени без товара и без да има обективни реални данни дали натоварването не е част от причините за катастрофата. Това заяви в днешното заседание по делото в Окръжния съд в Плевен собственикът на фирмата работодател на подсъдимия Георги Александров, предаде БНТ.
Войната по пътищата
Той разказа, че камионът е бил натоварен в Германия според всички изисквания, а снимка показва как топовете с хартия са подредени, "по-германски, под конец". Затова не можел да си обясни защо след това се оказва, че камионът е неравномерно натоварен и едната страна е по-тежка от другата.
Според разказа на работодателя още вечерта след катастрофата собственикът на паркинга, където камионът е предоставен на отговорно опазване, заради това, че е веществено доказателство, се е обадил на служител на фирмата и е казал, че товарът се освобождава.
Бащата на Сияна Николай Попов извади документи, според които адвокатът на подсъдимия Явор Нотев и вещото лице по делото професор Станимир Карапетков имат професионални и лични връзки.
"Тези двама души се явяват така по различни дела и съсипват човешки съдби. Задължително ще искаме нова експертиза, която да бъде направена значително по-адекватно и да нямаме никакви съмнения за нерегламентирани практики. Това адвокатът на подсъдимия да бъде в тесни връзки с вещото лице е скандално, тези дела се решават от вещите лица", заяви Попов.
"Нямам никакви лични отношения и ми е обидно да отговарям на такива въпроси, аз имам отношения с много магистрати, с много експерти, с много колеги, това ми е работата, извинявайте, аз съм толкова години адвокат", заяви Нотев. Той изтъкна, че Карапетков го няма и на днешното заседание не са призовани автоекспертите.
И днес пред съда се събраха роднини и приятели на почерненото семейство, за да настояват за справедлива присъда.
Сияна загина при пътен инцидент на 31 март край плевенското Телиш. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на момиченцето.
Шофьорът Георги Александров е обвинен за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие и причиняване на смърт по непредпазливост. Той е шофирал с 13 км/ч над допустимите 70 км/ч, допълни заместник-окръжният прокурор на София и наблюдаващ прокурор Христина Лулчева.
Според заключението на вещите лица, извършили автотехническата експертиза, причината за инцидента е изцяло в поведението на водача на товарната композиция, който е управлявал превозното средство с пълен товар, с несъобразена за пътния участък скорост и при наличните пътни условия в зоната на завой, при наличие на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка.
Санкцията, която се предвижда в Наказателния кодекс, е от 5 до 15 г. лишаване от свобода".