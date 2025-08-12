На друг обвиняем беше променена мярката от "домашен арест" в парична гарация от 40 000 лева, адвокатът му твърди, че клиентът само промотирал вентилатори във фермата

2220 Снимка: БТА

Тричленен състав на Окръжен съд - Хасково с председател Стратимир Димитров промени мерките, наложени от първоинстанционния Районен съд в Свиленград за двама от задържаните по случая с разкритата нелегална фабрика под кравеферма в свиленградското село Момково миналия месец.

За Николай Перчемлиев, който е съсобственик на кравефермата в Момково, под която беше открито незаконното производство, окръжните магистрати постановиха промяна на мярката от парична гаранция от 8 хиляди лева на гаранция от 50 000 лева, или над 6 пъти повече.

За Христо Мотов наложената гаранция от Районен съд - Свиленград "домашен арест" бе изменена в гаранция в пари в размер на 40 000 лева. Гаранциите трябва да бъдат внесени в 15-дневен срок, постанови съдът.

Основен мотив за промяна на мерките на двамата е особено големият размер на извършеното престъпление, за което са обвинени, предаде БТА.

Нелегалната фабрика в свиленградското село беше разкрита при акция на ГДБОП и прокуратурата на десети юли т.г. В нея бяха установени над 100 000 000 къса цигари за над 30 млн. лева.

По случая бяха задържани съпругата на Николай Перчемлиев - Росица, и баща му Димитър. Към настоящия момент те са с наложени от Окръжен съд - Хасково мерки парична гаранция от по шест хиляди лева за всеки.

Николай Перчемлиев беше обявен за издирване. В съдебна зала днес той посочи, че не се е укривал В Гърция, където е бил по време на акцията в Момково, а е пребивавал там. По думите му се е върнал в България, за да съдейства на разследването. Заради сърдечна криза обаче се е наложило да влезе в кардиологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково.

Защитникът му представи пред съда медицинска документация за влошено здравословно състояние на подопечния си от 2013 година насам.

Пред медиите Перчемлиев каза, че с баща му са съсобственици с равни дялове на кравефермата. Той обаче категорично отрече да е бил наясно с нелегалната дейност под нея. Призна, че е поискал изграждането на подземното помещение под фермата с намерение то да бъде използвано за торохранилище. В същото време намекна, че е отдал подземието под наем, но отказа да уточни на кого и при какви обстоятелства.

Тричленен състав на Окръжния съд в Хасково Снимка: БТА

Той не отговори и на въпрос на БТА, защо е било необходимо изграждането на елеватор, който се управлява само от подземието, както и на автономна система за производство на електричество, каквито бяха установени, ако намеренията са били на четири метра под земята до бъде складирана тор от животните.

За другия обвиняем - Христо Мотов, съдебният състав от Окръжен съд - Хасково отмени мярката, наложена му от Районен съд - Свиленград за домашен арест и определи за него гаранция в пари от 40 хил. лева.

Христо Мотов Снимка: БТА

От държавното обвинение твърдят, че той е съпричастен към незаконната дейност около цигарената фабрика. Има данни, че е превозвал с камиона си филтри за цигари, както и че е засечен на обекта в Момково. Адвокатът му обаче заяви, че клиентът му транспортирал филтрите от Пловдив до с. Караджово, а в кравефермата в Момково е бил, за да промотира вентилатори, а това не доказва съпричастност към цигарената афера.

