Грозят ги "лишаване от свобода" от 15 до 20 години, "доживотен затвор" или "доживотен затвор без замяна"

753 Снимка: БТА

Окръжната прокуратура в Стара Загора предаде на съд двамата полицейски служители, обвинени за убийството на 47-годишен мъж в Казанлък. Това съобщиха от държавното обвинение.

Спрямо 26-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димътър Иванов е внесен обвинителен акт за това, че на 26 февруари, в съучастие като съизвършители, умишлено са умъртвили мъжа, като убийството е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Престъплението е квалифицирано по чл. 116, ал. 1 т. 2 и т.6, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс, уточняват от прокуратурата.

На 26 февруари т.г. е бил подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък, припомнят от прокуратурата. На място пристигнали полицейски служители, сред които Борис Тодоров и Димитър Иванов. Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на Даниел Кискинов. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.

Въпреки това ескалирало напрежение, при което двамата обвиняеми полицаи започнали да нанасят удари с юмруци и ритници по тялото на 47-годишния мъж. Те продължили да го бият и след като му поставили белезници. В резултат на побоя мъжът получил тежка гръдна и коремна травма, 17 счупени ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болнично заведение.

Двамата обвиняеми са с взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Стара Загора.

Предвиденото в закона наказание за повдигнатото спрямо двамата полицаи обвинение е "лишаване от свобода" от 15 до 20 години, "доживотен затвор" или "доживотен затвор без замяна".

Случаят предизвика поредица от протести в Казанлък с искане за справедлив процес и срещу полицейския произвол.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.