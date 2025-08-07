Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд - Пловдив, с което мярката за неотклонение на подсъдимия по делото "Дебора" Георги Георгиев е изменена от "задържане под стража" в "парична гаранция". Магистратите намалиха размера ѝ от 25 000 лева на 10 000 лева, съобщиха от Съдебната палата.

Домашно насилие

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора.

Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на Георгиев наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява. Съдът прие, че това е така, тъй като опасността изначално е била обоснована с факта на престъпленията, за които подсъдимият е бил привлечен към наказателна отговорност, с тежестта им и с техния механизъм на осъществяване.

Съдът отчете, че мярката за неотклонение има същностни разлики с наказанието, което се налага за извършено престъпление, и една от най-съществените е тази, че мярката за неотклонение действа заедно с действието на принципа за невиновност до доказване на противното в съответствие със закона.

Съдът посочи в мотивите си, че наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които подсъдимият е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане. В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания.

Определението е окончателно, допълва БТА.

Съдът пусна на свобода Георги Георгиев, подсъдимия по делото "Дебора"
Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. След искане от защитата, състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април. Делото се разглежда при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на данни от интимния живот на пострадалата, която е конституирана като частен обвинител.

