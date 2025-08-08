Заключението на експерти е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение е бил голям

1273 Снимка: БТА

Камионът, предизвикал катастрофата край Телиш в края на март, при която загина 12-годишната Сияна, е бил неравномено натоварен и сериозно дебалансиран. Ддясната част на камиона е била с близо тон и половина по-тежка от лявата, а втората ос, на която са задните гуми на влекача, са били близо два пъти по-натоварени от предните, които всъщност управляват цялата композиция. Образно казано - предните гуми са докосвали асфалта много леко. Заключението на експерти е че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение е бил голям, независимо от състоянието на пътя, сочи разследване на БНТ.

Влекачът и ремаркето на камиона, е преминал през сензори на толсистемата, които измерват натоварването в 7 часа и 50 минути на 31 март. От схема на АПИ с детайлните данни се вижда, че десните гуми на тира са натоварени с близо тон и половина повече от левите.

"Натоварването трябва да бъде равномерно, защото, ако не е равномерно - в такива екстремни ситуации, центробежните сили са много по-различни, когато имаш превишаване на теглото на дясната част, както имаме в момента, а теглото не е равномерно разпределено. Динамичните сили са различни и поведението на влекача и ремаркето са различни", коментира Ангел Попов, експерт в Европейския център за транспортни политики.

От АПИ отбелязват, че общата тежест на товарната композиция е близо 34 100 кг, а разликата в натоварването ляво-дясно е близо 1 500 килограма, като дясната част е по-натоварена. Има и друг важен момент, който се вижда - силното натоварване на втората ос на влекача, тя е поела обща тежест от над 10 300 килограма или цели 30,5% от общото тегло на влекача и ремаркето. А първата ос е натоварена с 6 239 килограма или 18,3% от общото тегло. Според експертите това е от ключово значение, при нови камиони с електронни системи за контрол на стабилността.

Снимка: БНТ

"Разликата, че има претоварена втора ос е изключително важна. Защото системата за части от секундата ще се бърка къде да подаде усилието. Тя ще подаде усилието си за известно време, но това известно време - тези 3-4 секунди - те са фатални. Ние не знаем той дали е натиснал спирачките", казва Ангел Попов.

Голямата разлика между натоварването на втората ос, която е част от влекача и значително по-леката първа ос, която управлява цялата композиция има отношение към стабилността, твърдят още експертите.

"Отразява се, че първата ос чисто механично е по-лека, а там е управлението, върху първата ос. Там са гумите, които завиват. И безсмислено е аз да обяснявам на хората, че претоварването на втора ос е изключително важно при завиването. Когато ти си натоварен на втората ос повече, нормално е предните гуми, съвсем символично го казвам, да са по-леки. Т.е. сцеплението с асфалта или каквато и да е друга настилка, да е по-малко", казва експертът Ангел Попов.

Допълнителен риск от загуба на управление идва и от разликата в натоварването ляво - дясно.

Според експертите при така разположения товар и скорост на движението, независимо от състоянието на пътя, рискът товарният камион при ляв завой да навлезе в насрещното движение е голям, защото силите, които действат от дясно, те ще се опитат да изнесат ремаркето в лявата си част.

По закон отговорността за разпределението и укрепването на товара е на шофьора. Пак той е този, който трябва да съобрази скоростта на движение с това, пътните условия - в случая мократа настилка, състоянието на камиона и неговото поведение.

Преди два дни бащата на 12-годишната Сияна съобщи, че товарът на камиона е освободен без знанието на прокуратурата, което "минира" делото. В края на юли Окръжният съд в Плевен даде ход на делото за катастрофата, при която загина момиченцето, а дядо й бе тежко ранен. От пресцентъра на съда съобщиха, че съдебното следствие не е приключило и делото е отложено за събиране на доказателства за 19 септември. По искане на страните ще бъдат изискани справки с информация за трафика и за броя на пътнотранспортните произшествия, станали в конкретния пътен участък.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.