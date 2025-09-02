Прокуратурата е повдигнала обвинения на двамата младежи - на 16 и 19 години

Криминалистите от РПУ-Дупница задържаха двама младежи - на 16 и 19 години - за обира на златарското ателие в града на 26 август.

С постановление на прокурор 18-годишният И.Б. и 16-годишният Ж.Б. са привлечени към наказателна отговорност, след като срещу тях са събрани достатъчно доказателства.

Грабежът бе извършен около 18 часа на 26 август. Тогава двамата маскирани младежи хвърлили димка в магазина за златна и сребърна бижутерия на ул. "Николаевска", след което грабнали подложка със златни синджири и избягали със скутер без регистрационни табели.

Незабавно след отнемането на подложка със златни синджири напуснали местопрестъплението.

Обвиняемите са от Дупница. Понастоящем те са задържани с постановление на прокурор за срок до 72 часа.

Отнетите от тях накити са иззети заедно с част от екипировката и са приобщени към делото като веществени доказателства.

Общата стойност на предмета на престъплението - 22 броя златни синджири, с тегло 65,53 грама, 14 карата, проба 585, възлиза на е 11 140,10 лева.

Предстои утре прокуратурата да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение "задържане под стража" спрямо тях.

