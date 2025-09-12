Георги Георгиев, обвинен за обезобразяването на 18-годишната Дебора Михайлова от Стара Загора, отново се изправи пред районния съд в Пловдив. За първи път от началото на делото той се яви сам и без белезници. 

Защитата му поиска прекратяване на делото и връщането му в досъдебната фаза. Мотивът е съмнение за предубеденост, предадоха NOVA и БТА. Жена е разследващ полицай по случая "Дебора", а нейният съпруг, който също е полицай, е основен свидетел по делото. Районният съд обаче отхвърли това искане и продължи с разпита на свидетели.

Потърпевшата Дебора Михайлова минути преди началото на заседанието заяви, че се страхува от Георги Георгиев, след като напусна ареста, макар че, по думите ѝ, досега не е правил опит да я търси и да въздейства върху нея. От началото на август Георги Георгиев е на свободан, след като повече от 2 години прекара в ареста. Той беше освободен срещу парична гаранция от 10 000 лева.

"Страх ме е. Той не е на свобода, той е под парична гаранция. Нека не забравяме, че той не е невинен. Той си е платил, за да излезе и все още има дело", каза Михайлова. "Две години нищо не се случва. Това по-скоро ме отчайва, защото не се дава абсолютно никакъв пример на жените, които са претърпели подобни неща", заяви още Дебора.

"Не се чувствам виновен и се надявам съдът да бъде обективен и да излезе истината", каза Георги Георгиев.

"Поискахме прекратяване на съдебното производство и връщане на делото в досъдебна фаза. Към настоящия момент има решение на Окръжен съд - Стара Загора, в което ясно и категорично заявяват съдиите, че участието на разследващ полицаи, който е съпруга на основен свидетел по делото, представлява абсолютно пречка за извършване на процесуално следствени действия от нея. Той е бил първи, който е извършал разузнавателна беседа с Дебора, след това е бил разпитан в качество на свидетел, получавал е веществени доказателства чрез протоколи", заяви Петко Кънев, адвокат на подсъдимия.

Делото в Районния съд в града започна отначало и се води при закрити врати. Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора.

Георги Георгиев е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, решиха през август окръжните магистрати.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод.

