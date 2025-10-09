2278 Снимка: БНТ

Бившият началник на "Криминална полиция" в Районното управление в Стамболийски Дамян Капов, който беше уволнен заради убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица, осъди МВР за 7000 лева. Полицаят загуби работата си след дисциплинарно производство за "деяния, несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, уронващи престижа на службата".

Решението е на Административния съд в Пловдив, който приема дисциплинарното уволнение на Капов за незаконосъобразно и уронило достойнството и доброто му име, предаде Нова телевизия.

Бившият полицейски шеф за втори път съди МВР - първият пък Дамян Капов оспори заповедта за отстраняването си, след което беше преместен в друго полицейско управление. В жалбата си до административните магистрати уволненият униформен твърди, че е преживял тежък психически срив след уволнението си. Капов е поискал обезщетение от 15 000 лева, но съдът е постановил 7000 лв.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

24-годишният Димитър Малинов издъхна след тежък побой, нанесен му на 20 юли 2023 г. около 22:30 часа. Тялото му беше намерено заровено на около километър от мястото, на което последно е видян. През април т.г. Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на физическия извършител Рангел Бизюрев, а близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са му помогнали да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции.

Майката на убития Митко - Атанаска Бакалова, определи решението на Административния съд като "шамар в лицето".

"Става дума за човека, който отказваше да бъде разбит профилът на Митко, каза ни да си търсим хакер. Същият човек заключи, че обвиняемите за убийството близнаци и кокошка не можели да заколят, а Рангел Бизюрев няма как да е виновен, защото имал двупосочен билет за Германия. Очаквахме, че поне ще има виновен за забавеното издирване на Митко, но се оказа, че такъв няма. Синът ми беше заровен седем дни, но виновен няма. Трябваше да има отстранени, а не възстановени на работа. Сами провеждахме разследване и търсехме Митко. Трима полицаи бяха уволнени по случая. Вярвах, че имаме правосъдие, но не е така", каза Бакалова.

