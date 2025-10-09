Бившият началник на "Криминална полиция" в Районното управление в Стамболийски Дамян Капов, който беше уволнен заради убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица, осъди МВР за 7000 лева. Полицаят загуби работата си след дисциплинарно производство за "деяния, несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, уронващи престижа на службата". 

Убийството в Цалапица

Решението е на Административния съд в Пловдив, който приема дисциплинарното уволнение на Капов за незаконосъобразно и уронило достойнството и доброто му име, предаде Нова телевизия.

Бившият полицейски шеф за втори път съди МВР - първият пък Дамян Капов оспори заповедта за отстраняването си, след което беше преместен в друго полицейско управление. В жалбата си до административните магистрати уволненият униформен твърди, че е преживял тежък психически срив след уволнението си. Капов е поискал обезщетение от 15 000 лева, но съдът е постановил 7000 лв.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

24-годишният Димитър Малинов издъхна след тежък побой, нанесен му на 20 юли 2023 г. около 22:30 часа. Тялото му беше намерено заровено на около километър от мястото, на което последно е видян. През април т.г. Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на физическия извършител Рангел Бизюрев, а близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са му помогнали да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции.

15 години при строг режим за Рангел Бизюрев след убийството в Цалапица
Виж още 15 години при строг режим за Рангел Бизюрев след убийството в Цалапица

Майката на убития Митко - Атанаска Бакалова, определи решението на Административния съд като "шамар в лицето".

"Става дума за човека, който отказваше да бъде разбит профилът на Митко, каза ни да си търсим хакер. Същият човек заключи, че обвиняемите за убийството близнаци и кокошка не можели да заколят, а Рангел Бизюрев няма как да е виновен, защото имал двупосочен билет за Германия. Очаквахме, че поне ще има виновен за забавеното издирване на Митко, но се оказа, че такъв няма. Синът ми беше заровен седем дни, но виновен няма. Трябваше да има отстранени, а не възстановени на работа. Сами провеждахме разследване и търсехме Митко. Трима полицаи бяха уволнени по случая. Вярвах, че имаме правосъдие, но не е така", каза Бакалова.

 

 

ИЗБРАНО
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно Лайф
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно
20026
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
7246
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
10141
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4058
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025 Impressio
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
1028
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване URBN
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване
279
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
11615
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход Вкусотии
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
1704
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
199
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез Времето
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
836