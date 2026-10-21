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Още една пострадала от телефонна измама, извършена през 2025 година, получи обратно изгубените си средства във връзка с разследване на Районната прокуратура в Добрич. Прокурор Даниел Илиев - наблюдаващ прокурор по делото и говорител на структурата, се срещна с 81-годишната жена и ѝ върна сумата от 13 907,13 евро, които пострадалата предала на "ало измамниците", съобщават от обвинението.

Жената е станала жертва на телефонна измама на 8 декември 2025 г., когато на домашния ѝ телефон непознат мъж се представил за полицейски служител и я въвел в заблуждение, че нейната помощ е важна за разкриването и задържането на група, извършваща телефонни измами. Така, убедена, че помага, възрастната жена предала всичките си спестявания на неизвестно лице.

В конкретния случай за реализирането на това престъпление фактическите извършители използвали няколко граждани в ролята на "мулета", които също били заблудени. Те смятали, че пренасят документи и не се усъмнили в действията си, докато всъщност пренасяли неправомерно отнети парични средства.

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Като фактически извършител на измамата е установен мъж на 29 г. от град Горна Оряховица, който вече е обвиняем за серия телефонни измами заедно с още четирима негови съграждани, а делото срещу него, както и срещу останалите участници в престъпната дейност, вече е в съдебна фаза и очаква финалната си развръзка.

Още един мъж - помагач в извършването на измамата, при която потърпевша била 81-годишната жена, е задържан в Германия по Европейска заповед за арест на Районната прокуратура в Добрич. Очаква се той да бъде предаден на българските власти за последващи действия с оглед ангажиране на наказателна отговорност и участието му в съдебен процес.

За трети път Районната прокуратура в Добрич успява да върне пари на граждани станали жертва на телефонни измами след успешната съвместна работа на прокуратурата в Република България и Република Румъния, както и в резултат от успешната работа на създадения съвместен екип за разследване.

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В него участие имат прокурор от Районната прокуратура в Добрич и прокурор от Прокуратурата при Съда в град Букурещ, представители на сектор "Измами" при Главна дирекция "Национална полиция" на МВР, полицейски служители от Областните дирекции на МВР в град Добрич и в град Велико Търново.

В резултат на доброто взаимодействие на правораздавателните органи на двете държави през 2024 г. и 2025 г. бяха задържани общо шестима мъже - фактически извършители на телефонни измами.

На пострадалите от престъпленията до момента са възстановени над 70 000 евро и 145 000 лева - пари, отнети им в резултат от престъпната дейност на групата.

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