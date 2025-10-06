Възрастна жена в Русе дала спестяванията си в лева и евро на стойност за близо 5000 лв.

177 Снимка: iStock by Getty Images

Възрастна жена в Русе е станала жертва на телефонни измамници, представили се първо за служители на енергото, после за полицаи, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Вчера жената получила поредица от обаждания по телефона. Първо жена и мъж се представили за служители от енергото, като са ѝ казали за авария и че дължи големи суми пари и са я заплашвали да ги плати.

После друг мъжки глас се представил за полицай и обяснил, че първите обаждания са от телефонни измамници. Той я убедил да съдейства за залавянето им, като събере наличните си пари и ги предаде на негова колежка, която ще чака пред адреса ѝ. Обещал след акцията да ѝ върнат сумата.

Жената е дала спестяванията си в лева и евро - на стойност за близо 5000 лв.

Случаят е документиран и е започнато разследване в хода на образувано досъдебно производство.

