18-годишен е задържан и обвинен за пожара в столичния квартал "Кръстова вада"
Софийската градска прокуратура ще поиска постоянна мярка "задържане под стража" за обвиняемия младеж
Софийска градска прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж за умишления палеж на пожара в столичния квартал "Кръстова вада". Той ще остане в ареста за 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.
Сезонът на пожарите
Обвинението спрямо него е за това, че на 24 август около 15 ч. е запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара на около 150 метра от ул. "Мичман Тодор Саев" № 27.
Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили.
Досъдебното производство е водено от столичното Четвърто РПУ под ръководството и надзора на СГП. Разследването по случая продължава.
Предстои държавното обвинение да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.