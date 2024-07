Обявеният за издирване с европейска заповед за арест от Италия мафиот Франческо Лапис е заловен в Испания, съобщи испанската полиция, цитирана от Ройтерс.

Той е известен с това, че е част от организираната престъпна група "Римска Камора", добавя БТА.

TOP ITALIAN MAFIA FUGITIVE CAPTURED IN BARCELONA



One of Italy's "most dangerous" mafia fugitives, Francesco Lapis, was arrested in Barcelona by Spanish police.



Known for his ties to the Roman Camorra crime organization, Lapis was convicted in Italy for trafficking cocaine,… pic.twitter.com/FD3KMpFqFN