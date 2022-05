Един човек е убит, а други четирима са тежко ранени при стрелба в неделя следобед в презвитерианска църква в град в южната част на Калифорния, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Задържан е един заподозрян. Пети човек е получил леки наранявания. Всички пострадали са възрастни хора от азиатски произход.

Инцидентът е станал малко преди 13:30 ч. (местно време) в презвитерианската църква "Женева" в град Лагуна Уудс, на около 50 мили (81 км) югоизточно от Лос Анджелис. Лагуна Уудс е построен като общност за възрастни хора, а по-късно става град. Повече от 80 процента от жителите на града с население от 18 000 души са на възраст най-малко 65 години.

Заместник-шерифът на окръг Ориндж Джеф Халок каза, че заподозреният за стрелбата е азиатец на около 60 години. Мотивите му не са известни към момента, но според властите той не е част от местната общност.

Между 30 и 40 членове на Тайванската презвитерианска църква в Ървайн се били събрали на обяд след сутрешната църковна служба, когато избухнала стрелбата. Енориашите успели да заловят стрелеца и дори го вързали. Когато пристигнали шерифите, заподозреният вече бил обезвреден. От службата на шерифа определиха действията им като "изключителен героизъм и смелост".

Стрелба възникна в неделя и на оживен битпазар в град Хюстън в щата Тексас, предаде Асошиейтед прес. При нападението са убити двама души, а други трима са откарани в болница с наранявания.

Authorities say at least two people are dead after multiple people were shot at a Texas flea market. https://t.co/0bHErHuU1v

Според шерифа на окръг Харис стрелбата е възникнала в резултат на скандал, в който са участвали петимата засегнати - мъже на около 20 години. Шерифът каза, че няма пострадали невинни минувачи.

Хиляди хора са пазарували на открития пазар по време на стрелбата.

АП припомня, че преди ден 18-годишен мъж застреля 10 души в супермаркет в Бъфало, щата Ню Йорк. Президентът на САЩ Джо Байдън призова за единство след смъртоносната масова стрелба.

Властите съобщиха, че в събота бял 18-годишен мъж е открил огън по клиенти и служители в супермаркета, убивайки 10 души, включително пенсиониран полицай от Бъфало. Повечето от жертвите са били чернокожи. Според властите стрелецът е търсил места с висока концентрация на чернокожи.

"Всички трябва да работим заедно, за да се справим с омразата, която остава петно в душата на Америка", заяви Байдън на национална служба в Капитолия в памет на загиналите служители на реда. Президентът каза, че той и съпругата му Джил се молят за жертвите.

Белият дом съобщи, че президентът ще пътува до Бъфало във вторник, за да скърби заедно с общността.

The White House has announced that President Joe Biden and first lady Jill Biden will travel to Buffalo on Tuesday to "grieve with the community" following a mass shooting that killed 10 people and injured three others. https://t.co/4eyJQOaEgu