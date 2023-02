Земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер разтърси източната част на Таджикистан, съобщи Геофизичният институт на САЩ.

Трусът е станал в 05:37 ч. местно време на дълбочина от около 20,5 км.

Китайският мрежов център за земетресения пък съобщава, че трусът е бил с магнитуд 7,2 и дълбочина 10 километра. Предварителните сеизмични измервания от различни агенции често се различават.

Епицентърът му е в Горно-Бадахшанската автономна област, граничеща с Афганистан и Китай. Тази територия е слабо населена и е заобиколена от огромната планинска верига Памир, отбеляза Франс прес.

Няма данни за пострадали и значителни разрушения.

