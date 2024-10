Западна Европа е в капана на урагана "Кърк". Стихията връхлетя сушата, като вчера повали дървета в Испания и Португалия и изля порои над Франция, при които загина един човек, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Кърк" се формира в Атлантическия океан и достигна мащабите на стихия от четвърта категория, като скоростта на ветровете му достигна 233 километра в час. Приближавайки сушата силата на вятъра отслабна, но продължава да е опасен.

Бурните вълни в Средиземно море край пристанищния град Сет в Южна Франция преобърнаха три лодки, загина моряк любител, а друг е в болница в критично състояние, съобщиха властите в департамента Еро. Около 67 000 души в Южна Франция останаха без електричество, съобщи компанията доставчик на електроенергия "Енеди" (Enedis) пред АФП. Няколко департамента съобщиха за блокирани и наводнени пътища, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Френските власти предупредиха, че има голяма опасност от наводнения в повече от 30 области. Националната метеорологична служба "Метео Франс" съобщи, че се очакват пориви на вятъра със скорост от 120-150 км/ч. във високите части на Пиренеите и до 90 мм дъжд в южните райони на Пикардия и врайона на Париж.

Ex hurricane Kirk still making an impact. This is Unverre in the Eure-et-Loir department in northern France tonight...

След провеждането на спешна среща за справяне с кризисните ситуации френският министър на енергетиката и екологичния преход Аниес Пание-Рюнаше заяви пред журналисти, че правителството мобилизира "всички държавни служби" и призова гражданите да бъдат внимателни.

"Трябва да очакваме наводнения. Тези ситуации вероятно ще се повтарят. Климатичните промени оказват конкретно въздействие върху всекидневието ни", заяви тя.

Властите обявиха най-високия, червен код за опасност от наводнения в департамента Сен е Марн близо до Париж, тъй като обилните валежи са довели до преливането на река Гран Морен, приток на Сена, която минава през френската столица. В други 29 департамента в страната е в сила оранжев код в очакване на проливни дъждове и силни ветрове.

В най-засегнатия департамент Пиренеи-Атлантик без електричество са останали 35 000 домакинства, засегнати са и редица други департаменти в югозападната и централната източна част на страната, съобщи "Енеди".

Метеоролози прогнозират, че бурята ще бъде съпроводена с големи количества дъжд, равняващи се на средните нива за цял месец, в голяма част от страната, включително и в Париж.

Преминаването на "Кърк", който вече е класифициран като буря, за кратко остави близо 400 000 души без ток в Северна Португалия, сочат данните не оператора на електропреносната мрежа "Е-Редеш" (E-Redes).

Португалската служба за гражданска защита е регистрирала около 1600 инцидента от вторник вечерта, предимно сигнали за изкоренени дървета или паднали клони, които блокират пътища. Най-тежко е пострадал Порто, най-големият град в Северна Португалия, където са били изкоренени 400 дървета. Редица автомобили са били повредени, а железопътните превози са били прекъснати и в близост до град Барселош, също в северната част на страната.

Метеорологичните служби и службите за гражданска защита, които прогнозираха ветрове със скорост до 120 км/ч и проливни дъждове, обявиха жълт код за районите по крайбрежието на Португалия, тъй като вълните на места достигнаха височина до седем метра.

9 души бяха ранени в Испания при инциденти, предизвикани от бурята "Кърк". Тя засегна най-тежко северната част на страната с ветрове до 200 километра в час и обилни валежи.