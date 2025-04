Земетресение с магнитуд 5,8 по Рихтер разтърси североизточния тайвански окръг Илан днес в 00:26 ч. местно време, съобщиха от метеорологичната администрация на острова, но няма непосредствени данни за щети, предаде Ройтерс.

Трусът, който разлюля сгради в столицата Тайпе, е било на дълбочина 72,4 км, съобщиха от метеорологичната администрация. Той е продължил само няколко секунди. По-дълбоките земетресения могат да бъдат широко усетени, докато като цяло причиняват по-малко щети от плитките трусове.

Тайван се намира близо до пресечната точка на две тектонични плочи и често го сполитат земетресения, отбелязва Ройтерс. В училищата и работните места често се провеждат земетръсни тренировки, а мобилните телефони бръмчат всеки път, когато се засече силно земетресение.

През януари трус с магнитуд 6,4 разтърси Южен Тайван и рани 27 души.

Мощно земетресение с магнитуд от 7,2 разтърси страната и през миналата година, което предизвика големи разрушения с жертви.

