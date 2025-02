От вулкана Килауеа на Хавайските острови вчера продължи да излиза струя от лава в последния етап от сегашното изригване, което ту спира, ту се възобновява, предаде Асошиейтед прес.

По последни данни на Хавайската вулканична обсерватория за състоянието на вулкана Килауеа, разположен на Големия остров на Хаваите, струята от лава е достигнала в понеделник височина от над 250 фута (над 76 метра).

HAWAII:



Kilauea volcano eruption continues on the Big Island of Hawaii with fountains from a vent shooting lava more than 250 feet high. pic.twitter.com/lPmwUgYDIN

Вчера сутринта уебкамера в района е заснела течащи потоци от червена лава, предаде БТА.

La meravigliosa alba immortalata poche ore fa sulla sommità del cratere Halemaʻumaʻu del #Kīlauea, alle Hawaii, dove è in corso l'ottavo episodio eruttivo dal 23 dicembre. Le fontane di lava sono alte fino ad 80 metri: un attività spettacolare ed innocua. Video dell'USGS pic.twitter.com/v0Gzhwm6NV — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) February 4, 2025

Изригването започна на 23 декември миналата година в кратер на върха на вулкана Килауеа, един от най-активните в света.

Това е осмият етап от изригването на вулкана. То става в отдалечения и недостъпен район на Националния парк "Хавайски вулкани" без да създава заплаха за домове на местни жители или инфраструктура.