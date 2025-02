Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред британския телевизионен журналист Пиърс Морган, че би се съгласил на директни преговори с руския президент Владимир Путин, за да се сложи край на продължаващата почти 3 години война между двете страни.

На въпрос как би се почувствал, ако седне срещу Путин на масата за преговори, Зеленски отговори:

Зеленски каза още, че предлагането на облекчение на санкциите за Русия би увеличило риска от втора инвазия. По думите му, жертвите от страна на Украйна вече са над 45 хиляди, а броят на ранените е 390 000 души.

Според украинския президент руските жертви са около 350 000 души, а ранените - от 600 000 до 700 000 души.



Володимир Зеленски каза също, че в редиците на руските сили има "много" военнослужещи, които се водят като изчезнали в бойните действия.

