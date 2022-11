Въоръжен с огнестрелно оръжие мъж откри огън в супермаркет от веригата "Уолмарт" в американския щат Вирджиния.

Според полицията има убити и ранени, но точен брой не се съобщава, предадоха Си Ен Ен, "Ню Йорк таймс" и Франс прес.

Стрелбата е станала в Чесапийк, се казва в съобщение на полицията на този град. Сред убитите е и стрелецът, добавя БТА.

Според представител на местната полиция убитите и ранените били не по-малко от 10. Полицията претърсвала магазина за още потенциални жертви.

Нападението е станало около 22,12 ч. вчера вечерта местно време. Градчето, в което се е разиграла драмата, се намира на 240 километра югоизточно от Вашингтон, припомня Франс прес.

Полицията смята, че стрелецът е бил сам. Мотивите му засега не са известни и не се съобщават детайли за самоличността му. Според местните разследващи, цитирани от Си Ен Ен, стрелецът е служител или бивш служител на магазина, който е открил огън по други служители в помещението за почивка.

cut clips of a facebook livestream held by an employee of the Walmart in Chesapeake, Virgina, where the shooting took place. pic.twitter.com/l4zKcaTQX7