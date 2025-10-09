Разглеждането на три вота на недоверие срещу председател на ЕК в рамките само на няколко месеца е безпрецедентно

2884 Снимка: БТА

Два поредни вота на недоверие, проведени днес, не успяха да свалят от поста председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Първото предложение, внесено от групата "Патриоти за Европа", беше отхвърлено с 179 гласа "за", 378 "против" и 37 "въздържал се". Второто предложение, внесено от групата на Левицата, беше отхвърлено с 133 гласа "за", 383 "против" и 78 "въздържал се".

За свалянето от поста на Фон дер Лайен, което би довело до оставка на цялата ЕК, беше необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове, допълва кореспондентът на БТА.

От Левицата упрекват Фон дер Лайен заради липсата на навременни и адекватни решения по отношение на ситуацията в ивицата Газа, както и заради сключването на търговски споразумения със САЩ и Меркосур "в ущърб на европейските интереси". Сред мотивите за вота на недоверие се изброяват още "неспособност и нежелание на ЕК да се справи със социалната и климатична кризи".

По време на дебатите около вота на недоверие, в понеделник лидерката на група на Левицата в Европарламента Манон Обри обвини Фон дер Лайен, че е "съучастник в геноцида в Газа" и че "капитулирала пред Доналд Тръмп", визирайки търговската сделка със САЩ през юли.

В началото на юли Европарламентът с голямо мнозинство отхвърли друг вот на недоверие срещу председателят на ЕК, внесен тогава от крайната десница.

Разглеждането на три вота на недоверие срещу председател на ЕК в рамките само на няколко месеца е безпрецедентно.

Досега ЕП никога не е свалял Еврокомисия с вот на недоверие. Но има един особен случай, датиращ от 1999 г. Преди един предварително изгубен вот тогава, ЕК, ръководена по онова време от Жак Сантер от Люксембург, подаде оставка след публикуването на критичен доклад за тежката ѝ отговорност в афера, свързана с измама.

Пленарното разискване с председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен се състоя в понеделник, 6 октомври.

Снимка: ЕК

Съгласно Правилника за дейността на Парламента, предложение за вот на недоверие на Комисията може да бъде внесено пред председателя от една десета от членовете на Парламента, т.е. към момента 72 евродепутати. Гласуването трябва да се проведе чрез поименно гласуване. За да бъде прието, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващо мнозинство от членовете на Парламента.

Снимка: ЕК

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.