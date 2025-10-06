Зеленски не отговори дали в ударите през последните дни са използвани далекобойните "Фламинго"

1403 Снимка: AP/БТА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че атаките на украинската армия срещу руската инфраструктура през последните няколко дни са включвали произведените в страната ракети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"През последните дни Украйна използва изключително украински продукти (и това) не са само безпилотни летателни апарати", каза Зеленски на брифинг в Киев, когато му бе зададен въпрос дали Украйна е използвала новата си ракети с голям обсег на действие "Фламинго" срещу руски цели.

"И, съдейки по ударите, мисля, че е ясно на хората къде са били използвани дронове и къде не са били използвани", добави той.

Зеленски не потвърди директно, че Украйна вече използва балистичната ракета "Фламинго" с думите, че "ще преминем към подробната публичност на прилагането на нашите далечни възможности малко по-късно".

"Няма да подготвим, съответно, врага за това къде сме - до какво сме стигнали, и това, което прилагаме. Основното е да се разбере, че през последните дни Украйна използва изключително украински продукти, не само дронове", подчерта Зеленски.

В същото време Зеленски подчерта, че доставките за Украйна на оръжия, произведени в САЩ, не са били засегнати от продължаващото частично спиране на работата на федералното правителство във Вашингтон.

Украинската армия засили атаките си с голям обсег по стратегически цели в Русия, тъй като опитите да се прекрати по дипломатически път войната, продължаваща вече три години и половина, са в застой, отбеляза Ройтерс.

Украйна вече е започнала да използва крилати ракети FP-5 "Фламинго", за да атакува руски енергийни съоръжения, съобщи вчера The Economist. Тези ракети са много по-бързи от безпилотните самолети, летят на височина 50 метра над земята, имат обсег на действие повече от 3000 км и благодарение на 1150-килограмовата си бойна глава имат огромна ударна сила.

"Ако FP-5 се окаже способен да пробие руската противовъздушна отбрана, това ще издигне украинската кампания за "DeepStrike" (нанасяне на удари дълбоко в руска територия, бел. ред.) на ново ниво на разрушителност. Обсегът на ракетата позволява тя да заблуждава отбраната, като лети по постоянно променящи се вектори към целта си", отбелязва изданието.

В статията се казва, че за производството на ракетите "Фламинго" се използват рециклирани турбовентилаторни двигатели от съветската епоха, а производството на фюзелажа от въглеродни влакна отнема само шест часа. Освен това медията съобщава, че в момента компанията Fire Point произвежда по 2-3 ракети "Фламинго" на ден, но се очаква броят им да нарасне до седем още този месец.

Изданието обръща внимание и на цената на ракетите: всяка от тях струва около $500 000. За сравнение, американската ракета "Томахоук" е четири пъти по-скъпа, има по-малък обсег и носи много по-малък полезен товар, въпреки че вероятно е по-точна и по-трудна за сваляне.

В статията се посочват и други средства, които Украйна използва, за да удари Руската федерация. Отбелязва се, че около 60% от ударите се нанасят с безпилотни самолети Fire Point FP-1, които могат да достигат цели на разстояние 1500 км и имат сложен софтуер, устойчив на радиоелектронно заглушаване. Според Елена Крижановска, експерт по украинските оръжейни системи, FP-1 струват само около $55 000 всеки и се произвеждат по повече от 100 на ден. Украйна използва за удари и по-тежкия и по-скъп безпилотен самолет "Люти", който има обсег на действие от 2000 км.

