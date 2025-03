Украйна се подготвя днес за риска от спиране на ключовата американска подкрепа за страната и обмисля да се обърне към европейците след оживения спор, противопоставил украинския президент Володимир Зеленски на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс в Белия дом вчера, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Буреносната дискусия вчера внесе в украино-американските отношения едно невиждано ниво на напрежение.

Володимир Фесенко, украински политически анализатор, вижда в този спор поражение и за двете страни, което рано или късно е щяло да се случи. "САЩ не са съюзник на Украйна", констатира той пред Франс прес и допълва, че хората не трябва да си правят илюзии, че САЩ ще запазят военната си подкрепа за Украйна. Според него спирането на американската помощ може да има значителни последици на фронта, защото тази помощ не се ограничава само до доставката на оръжия, но включва и разузнаването и военните комуникации.

Зеленски вчера заяви, че въпреки полемиката си с Тръмп и Ванс, според него техните отношения могат да оцелеят на този инцидент. Същевременно той каза, че не смята, че дължи някакво извинение на американския лидер.

Но според източници от американската администрация, цитирани от "Ню Йорк таймс" и от "Вашингтон пост", всякаква американска помощ за Украйна, в това число и последните доставки на боеприпаси и на военно оборудване, разрешени и платени при администрацията на Джо Байдън, биха могли всеки момент да бъдат анулирани.

Преустановяването от страна на администрацията на Тръмп на голяма част от финансирането за чужбина на Американската агенция за международно развитие вече се отразява сериозно на неправителствените организации и медиите в Украйна.

САЩ отпуснаха на Украйна военна помощ, възлизаща, изразена в евро, на 64 милиарда евро от началото на руската инвазия преди три години, според официални данни. Според германския институт "Кил" Вашингтон е дал на Украйна между 2022 г. и края на 2024 г. 114,2 милиарда евро под формата на финансова, хуманитарна и военна помощ. ЕС и европейските страни са допринесли с 132,3 милиарда евро, според същия институт.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101