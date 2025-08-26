Заблуден боен дрон, вероятно украински, се разби и експлодира в съседната на Русия Естония без да причини жертви, предаде Франс прес, като цитира изявление на властите на тази балтийска държава, която е твърд съюзник на Украйна.

Русия - Украйна

Отломки от дрона са били намерени от фермер в селището Елва, близо до град Тарту, на около 75 км от руско-естонската граница. На мястото е бил открит и кратер от експлозията, предаде БТА.

"Въз основа на много предварителни данни имаме основания да смятаме, че това е бил украински дрон, насочен към цели на руска територия", каза пред медиите генералният директор на естонската служба за вътрешна сигурност Марго Палосон.

Според него летателният апарат е бил отклонен от траекторията си от руски "средства за електронна война, което го е накарало да навлезе в естонското въздушно пространство".

В съобщение в платформата "Екс" естонският премиер Кристен Михал припомни, че Русия отдавна използва средства за смущаване работата на джипиес системите, "за да нарушава въздушния и морския трафик в региона".

Съседните на Русия и Украйна държави многократно са сигнализирали за навлизане на дронове от териториите на двете воюващи страни.

Неизвестен обект се взриви на полска земя, недалеч от границата с Украйна (видео)
Миналата седмица полският министър на отбраната осъди извършването на руска провокация срещу Полша и НАТО, след като руски дрон падна и експлодира в поле в източната част на страната без да има жертви.

Варшава припомни, че инциденти с дронове са се случвали и в Румъния, Литва и Латвия, а нарушения на въздушното пространство са били регистрирани "в почти всички държави от НАТО, особено в скандинавските и балтийските страни, както и в Полша, Румъния и България".

