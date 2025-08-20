Неидентифициран обект падна през нощта на полска земя и избухна.

Експлозията е станала в царевична нива в село Осини, в източната полска провинция Люблин, която граничи с Украйна, съобщи днес полицията, предаде Ройтерс.

Мястото на експлозията е на около 100 км от границата.

Експлозията счупи прозорците на няколко къщи, но никой не беше ранен, се казва в информацията. Полицейските служители са намерили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото на инцидента, съобщи БТА.

НАТО с извънредно заседание заради инцидента с ракетата в Полша
Сирените за въздушно нападение са звучали около час отвъд границата в украинските региони Волин и Лвов, гласят съобщения на украинската армия, публикувани в Teлеграм.

Няма съобщения за въздушни атаки в тези региони, съобщиха техните губернатори.

"Опитваме се да установим какво може да е този обект. Полицията и пожарната са на мястото", каза говорителят на полицията в окръг Луков Марек Йозвик.

Полската армия съобщи, че не е имало нарушаване на полското въздушно пространство през изминалата нощ нито откъм Украйна, нито откъм Беларус.

Преди две години Полша имаше съмнение, че руска ракета е паднала на нейна територия, отново лизо о границата, но властите не откриха останки от такава. Варшава не представи доказателства, въпреки че привика представителя на руското посолство след избухването на дипломатическия скандал. Тогавашният американски президент Джо Байдън също заяви, че няма данни руска ракета да е паднала на полска територия.

Полша неведнъж вдига изтребители в небето по границата си след руски атаки в Западна Украйна. 

